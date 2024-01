Greșelile pe care le fac studenții în sesiune. Psihologii avertizează că tinerii pot ajunge în pragul epuizării

Studenții sunt în sesiune, iar cel mai mare pericol pentru ei este că pot ajunge în pragul epuizării. Psihologii atrag atenția că acest lucru se întâmplă deoarece majoritatea lasă învățatul pe ultima sută de metri.

Eliza Sumanaru - studentă USV Iași: „La începutul sesiunii mi-am stabilit un plan. În fiecare zi mă trezesc la aceeași oră, îmi fac o oră pentru învățat, 10 minute pauză și tot așa.”

Eliza este studentă în anul doi la Universitatea de Științele Vieții, din Iași. După primul an de facultate a simțit pe pielea ei ce înseamnă învățatul haotic, așa că și-a regândit strategia de studiu.

Eliza Sumanaru - studentă USV Iași: „Cred că m-am trezit la 7 și am stat până la 4.00 dimineața și următoarea zi m-am trezit tot la 7 și cam asta am facut toată sesiunea în primul an. După sesiune se simte foarte puternic, oboseală foarte mare, îmi pierd concentrarea.”

Sfaturile psihologilor pentru studenți, în sesiune

În ajutorul studenților vin în această perioadă psihologii din Universitate. Principalul sfat al acestora este ca tinerii să învețe organizat și să-și aloce și timp pentru odihnă.

Marinela Tătărășanu - psiholog USV Iași: „Ar fi de recomandat să ia pauze cel mult la 50 de minute de învățare, pauze de 10 - 15 minute. După o sesiune de două, trei ore de învățare, luăm o pauză mai mare, de două, trei ore.”

Studentă: „Doar dacă aș învăța dinainte, dar nu cred că învață cineva din timp, o lună, două. E imposibil! La ultimul examen am stat trei zile și vreo două nopți și tot n-am învățat suficient.”

Studentă: „Sunt zile stresante, în care nu poți să adormi sau ești conștient că nu ai cum să înveți într-un timp așa scurt și sunt nopți nedormite.”

Student: „Mă gândesc că este multă materie și mare parte din ea n-o s-o folosesc în viață și o s-o folosesc numai acum, pentru a obține o notă.”

Alt obicei nociv al studenților, susțin psihologii, este că au renunțat la foaie și pix și aleg să învețe, în schimb, de pe diferite dispozitive.

Marinela Tătărășanu - psiholog USV Iași: „Doar citesc de pe telefon, iar o parte dintre ei, care nici nu au randament în plan academic, se rezumă doar la a citi cursurile. Noi le facem recomandările să-și printeze cursurile, să aibă materialele la îndemână, ca să poată să facă sublinieri, să facă scheme.”

Sesiunea de examene se încheie la sfârșitul lunii ianuarie.

Editor : B.C.