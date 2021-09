Grupul DIGI susține campania „Școala fără pauză”. Centru de donații pentru copiii defavorizați în parcarea unui mare centru comercial.

900 de mii de copii nici nu îndrăznesc să viseze la rechizite și haine în prima zi de școală. Până la finalul lunii octombrie însă, prin intermediul campaniei „Școala fără pauză”, oamenii sunt invitați să doneze îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și echipamente tehnologice în spațiul special amenajat în parcarea exterioară a celui mai mare complex comercial din Nordul Capitalei. Inițiativa este susținută și de grupul Digi. Câțiva dintre colegii noștri au fost la cumpărături și apoi s-au oprit la centrul de donații.

Emoție și entuziasm! Asta ar trebui să se citească pe chipul oricărui elev. Pentru 900 de mii de copii din mediul rural, începutul anului școlar nu e motiv de bucurie. Provin din familii care abia reușesc să le asigure o masă caldă, așa că pentru ei visul de a avea un ghiozdan nou, un penar cu un personaj preferat, carioci, stilou sau caiete reprezintă un țel greu de realizat.

Este și cazul celor care învață la Școala Gimnazială Purani din Teleorman.

Mihai Tudor, directorul Școlii Gimnaziale din Purani: Din păcate ne aflăm într-o zonă defavorizată. Familiile au un venit scăzut, și atunci chiar dacă avem și copii cu posibilități materiale bune, marea lor majoritate se confruntă cu dificultăți în achiziția de rechizite, îmbrăcăminte, e foarte dificil pentru părinți, de aceea și acest ajutor vine nemaipomenit, a fost o surpriză să aflam că o să avem parte de ghiozdane complet echipate.

Grupul DIGI alături de Asociația „Banca de Bine” și de reprezentanții unui cunoscut complex comercial vin în sprijinul copiilor mai puțin norocoși și încearcă să nu le frângă aripile, prin intermediul campaniei „Școala fără pauză”, o inițiativă de prevenire a abandonului școlar.

Violeta Bîltac, președinte Asociația „Banca de Bine”: Simt aceeași emoție pe care o au și ei, și simt că le-am adus un strop de speranță și poate le schimbăm puțin direcția, traiectoria.

Lucian Mîndruță, realizator DigiFM: M-a uimit disciplina, foarte disciplinați și cu mult bun simț, asta îmi arată că nu am investit pe un teren greșit și că am venit să ajutăm copii care merită o șansă în plus în viață.

Cei mici au primit și dulciuri.

Daniela Matei, reprezentant centru comercial: Își vor aminti peste ani de aceste mici momente, sperăm că în felul acesta i-am făcut să nu renunțe la dorința lor de a-și continua școala.

Până pe 31 octombrie, la centrul de donații din parcarea exterioară a celui mai mare complex comercial din nordul Capitalei vor fi colectate articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite și echipamente electronice. De joi până duminică, oricine este așteptat să doneze între orele 10:00 și 20:00.

