Gunoaiele au cucerit capitala. Bucureștiul, între primele orașe cu cea mai mare mizerie pe străzi

Bucureştenii sunt printre europenii cei mai nemulţumiţi de curăţenia oraşului în care trăiesc. Două treimi dintre ei cred că este prea multă mizerie pe străzi. Bucureştiul se clasează, astfel, pe poziţia a patra a unui sondaj Eurostat care a cuprins peste 100 de oraşe. Mai multe probleme ar fi doar în Roma, Bratislava şi Sofia.

„Anual, în Bucureşti se colectează în jur de 600.000 de tone de deşeuri, iar dintre acestea doar 7% se reciclează pe an. În momentul de faţă, Capitala nu are un sistem unitar de colectare separată a deşeurilor, iar puţinele pubele care mai existau pe străzi pare că au dispărut”, relatează Ana-Maria Tuică, jurnalist Digi24.

„Suntem în jurul unei case părăsite, dar unde autorităţile, din păcate, nu au luat nicio măsură în ultimul an în ciuda unor transmiteri consecutive de sesizări”, spune Andrei Coşuleanu, reprezentant Let's do it Romania.

Localnică: E o privelişte urâtă, miros urât şi nu mai scăpăm.

Localnic: Este infecţie de nu se poate, nu se poate ce e aici, acum că vine căldura o să fie prăpăd!

Locuitorii din Bucureşti se lovesc peste tot de locuri în care deşeurile sunt aruncate la întâmplare.

„Sunt şi sectoare unde deşeurile în continuare sunt abandonate fără pic de răspundere de către oameni pentru că nu au unde să le depoziteze”, mai spune Andrei Coşuleanu.

- Educaţia populaţiei, amenzi, educație, multă educaţie, spune o localnică, întrebată care este soluția.

Cei mai nemulţumiţi europeni sunt locuitorii Romei. 91 la sută se plâng de mizeria din metropolă.

- Rău, foarte rău.

- Este exact așa de o săptămână, de când nu au mai trecut să ia ceva.

De ani de zile, şi locuitorii Romei, şi autorităţile locale recunosc că au probleme cu mizeria din oraș.

„Instalațiile de tratament pentru deșeuri sunt pline, cele care funcționează încă. Ceilalți sunt chiar blocați. Deci este vorba de un întreg sistem care trebuie studiat și implementat”, spune Gianpaolo Pavoni, sindicatul CISL Roma/Rieti.

În Roma, de la începutul anului 2018 a fost înregistrată o creștere a producției de deșeuri care a suprasolicitat procesul de salubrizare.