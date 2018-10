Halloween 2018. Tot ce trebuie să știi despre sărbătoarea din 31 octombrie

În fiecare an, în noaptea de Halloween, sărbătorită în data de 31 octombrie, americanii și nu numai sărbătoresc momentul în care spiritele morților vizitează lumea celor vii. Dacă în urmă cu sute de ani, oamenii apelau la diverse ritualuri pentru a se proteja de spirite în noaptea de Halloween, acum acestea s-au transformat în metode de divertisment.

În 2018, sărbătoarea de Halloween va fi celebrată miercuri, pe 31 octombrie. Foto: Shutterstock

Halloween 2018 în SUA. Cum sărbătoresc americanii în 31 octombrie

În America s-a dezvoltat o adevărată industrie a accesoriilor macabre de Halloween: măşti, costume de vampiri, schelete, diavoli, fantome, dar şi nelipsiţii dovleci scobiţi. Copiii se costumează şi merg la colindat, din casă în casă, gazdele fiind obligate să îi primească şi să le dea bomboane, altfel riscă să fie speriaţi de către participanţi. Alţi tineri, mai curajoşi, merg în noaptea de 31 octombrie în cimitire, pentru a face tot felul de ritualuri.

Halloween 2018 în România. Cum sărbătoresc românii în 31 octombrie

Însă nici pentru români 31 octombrie nu trece ca o zi oarecare. Astfel că, la sfârșitul lunii octombrie, prin magazine se găsesc obiectele specifice pentru Halloween - măşti, costumaţii, afişe, celebrii dovleci, iar cluburile organizează petreceri tematice.

Însă, în ciuda numărului mare de oameni care o serbează, puțini sunt cei care știu cum a luat naștere această sărbătoare.

Cum a luat naștere sărbătoarea de Halloween, noaptea în care spiritele malefice îi bântuie pe cei vii

Contrar a ceea ce s-ar putea crede, Halloween-ul nu a luat naștere în Statele Unite. Existenţa acestei sărbători este mult mai veche şi a luat ființă în vestul Europei. Ea derivă din sărbătoarea Samain (nume irlandez) sau Samonios (nume galez), creată de celţi.

Acea sărbătoare religioasă, oficiată de druizi, se ţinea la sfârşitul toamnei (după recoltat) şi marca intrarea într-un nou an. În Irlanda şi în Ţara Galilor, oamenii se temeau de noaptea de Samain, în timpul căreia spiritele malefice puteau să apară pentru a bântui lumea celor vii. Pentru a evita acele prezenţe „întunecate” şi pentru a îndepărta pericolul, vechii celţi aprindeau focuri în aer liber.

Această noapte reprezintă şi o punte de legătură între lumea celor vii şi cea a morţilor. Celţii lăsau deschise uşile caselor pentru ca defuncţii din familiile lor să poată să revină pentru câteva ore alături de cei vii, scrie News.ro.

Halloween-ul nu a luat naștere în Statele Unite. Existenţa acestei sărbători este mult mai veche şi a luat ființă în vestul Europei. Foto: Shutterstock

Legătura dintre Halloween, Sărbătoarea Tuturor Sfinților și Sărbătoarea Morților

Tradiţia s-a estompat însă odată cu sosirea romanilor în Ţara Galilor şi a creştinismului în acea regiune, în jurul secolului al V-lea e.n. Papa Bonifaciu al IV-lea a declarat, în 610 e.n., că această sărbătoare este păgână şi a decis să înfiinţeze Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Celebrată în epocă pe 13 mai, Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor şi-a schimbat data la sfârşitul secolului al VIII-lea şi a fost fixată pe 1 noiembrie în Europa Occidentală. Anumiţi istorici văd în ea o referire clară la sărbătoarea celtă Samain şi o voinţă evidentă de a „creştiniza” Samain-ul. Această referire şi-a găsit un ecou şi atunci când a fost instituită, în secolul al X-lea, Sărbătoarea morţilor, pe 2 noiembrie, a doua zi după Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor.

Când sărbătorim Halloween-ul în 2018

În 2018, sărbătoarea de Halloween va fi celebrată miercuri, pe 31 octombrie. În pofida creştinizării sărbătorii de la sfârşit de octombrie, tradiţiile populare au rămas ancorate în spiritul irlandezilor.

Dintr-o dată, aceia dintre ei care au imigrat în masă în Statele Unite în secolul al XIX-lea pentru a scăpa de foamete au luat cu ei credinţele şi sărbătorilor poporului din care proveneau. Astfel a renăscut sărbătoarea de Halloween.

Ce semnifică numele de Halloween

Numele de Halloween prezintă o referire directă la Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor. El derivă din ”All Hallows Eve” sau ”All Hallows Even”, adică ”Ajunul Nopţii Sfinte”.

Oamenii atârnă un dovleac-felinar în faţa uşii pentru a indica sufletului nefericit că locuinţa lor nu este un loc bun pentru el. Foto: Shutterstock

Cum a apărut tradiția dovlecilor-felinar de Halloween

Legenda dovlecilor-felinar se leagă de personajul emblematic Jack O'Lantern, care îşi are originile tot în Irlanda. Într-o poveste tradiţională, Jack, un fierar şiret, avar şi beţiv, se întâlneşte cu diavolul într-un bar. Diavolul îi cere sufletul, dar Jack reuşeşte să îl păcălească. Au urmat alte provocări lansate între irlandez şi diavol.

Atunci când Jack a murit, într-o zi de 31 octombrie, porţile Raiului au rămas închise pentru el. Dar şi cele ale Iadului. Jack a fost astfel condamnat să rătăcească în tenebre. A obţinut însă o ultimă favoare din partea diavolului: un tăciune aprins, pentru a-i lumea calea. Jack a pus tăciunele într-un nap scobit, folosindu-l ca pe un felinar.

CITEȘTE ȘI: Halloween. Cele mai înfiorătoare zece locuri din Europa

Legenda spune că beţivul irlandez, cu sufletul condamnat, reapare în fiecare an, în ziua morţii sale, de Halloween.

Napul este „strămoşul” dovleacului actual, care este mai uşor de sculptat. Oamenii atârnă un dovleac-felinar în faţa uşii pentru a indica sufletului nefericit că locuinţa lor nu este un loc bun pentru el.

În zilele noastre, seara de 31 octombrie este consacrată la americani colindului şi dăruitului de dulciuri. Foto: Shutterstock

Tradiții moderne de Halloween

În zilele noastre, seara de 31 octombrie este consacrată colindului şi dăruitului de bomboane pentru americani. De Halloween, copii şi adulţi se deghizează, sună la uşile vecinilor şi le cer bomboane folosind expresia „Trick or treat” („Farsă sau dulciuri”). Cei care nu deschid uşa sau nu oferă dulciuri colindătorilor pot să se aştepte la tot felul de farse neplăcute din partea acestora în seara de Halloween.

De Halloween, eroii zilei sunt vrăjitoare, fantome, zombie, vampiri, mumii, schelete, vârcolaci şi chiar demoni.

În Statele Unite, site-urile de lifestyle, dar şi presa tradiţională, abundă în această perioadă în articole despre felul în care pot fi realizate măşti, costume şi machiaje care îi vor speria teribil de mult pe vecini şi pe prieteni.

De asemenea, sunt organizate petreceri tematice în numeroase baruri şi cluburi. Au loc şi parade spectaculoase, iar cea mai mare paradă de Halloween din lume are loc în cartierul Greenwich Village din New York.

Legătura dintre Halloween și dragoste

Dacă în prezent, deliciul noapții de 31 octombrie îl fac vampirii, fantomele și poveștile înfricoșătoare, în urmă cu secol lucrurile se desfășurau diferite. Ritualurile erau mai romantice, dedicate flirtului și descoperirii sufletului pereche.

Ziarele din America recomandau jocuri care promiteau descoperirea partenerului perfect. „La începutul secolului 20, Halloween-ul promova mai puțin monștrii sau ritualurile înspăimântătoare și încuraja dragostea. Imaginea lui Cupidon era des întâlnită printre costume de vrăjitoare și pisici negre”, a povestit Daniel Gifford, de la Smithsonian National Museum of American History.

Tradițiile și jocurile de Halloween aveau deseori drept temă dragostea, iar femeilor, care atunci trăiau într-o societate restrictivă, le ofereau o senzație de control.

„Având în vedere cât de important era pentru femei să-și găsească bărbați cu care să se căsătorească, astfel de petreceri reprezentau ocaziile perfecte de a-și întâlni perechea”, explică Diane Arkins, autoarea cărții “Halloween: Romantic Art and Customs of Yesteryear”, citată de The New York Times.

În urmă cu secol, ritualurile de Halloween erau mai romantice, dedicate flirtului și descoperirii sufletului pereche. Foto: Shutterstock

Jocuri de Halloween: „Noaptea Mărului Mușcat”

Dintre jocurile cele mai populare erau cele care includeau un măr, acest fruct ocupând un rol important în multe dintre tradițiile romantice de Halloween.

De exemplu, "Mușcă Mărul" este un joc care îi provoca pe participanți să își folosească doar dinții pentru a prinde un măr care era agățat de tavan cu o sfoară sau panglică, conform spuselor lui Diane Arkins. Câștigătorul urma să fie primul care s-ar fi căsătorit, potrivit tradiției.

Într-o altă variantă a jocului, puțin mai periculoasă, mărul era înfipt într-un băț cu o lumânare aprinsă la celălalt capăt.

Acest joc era atât de popular încât Halloween-ul era deseori numit „Noaptea Mărului Mușcat”.

CITEȘTE ȘI: 13 destinații de vacanță din Europa, perfecte pentru Halloween

Alte jocuri cu mere de Halloween erau mai simple. Un obicei vechi presupunea decojirea unui măr, astfel încat să se obțină o fâșie cât mai lungă din coajă, care mai apoi trebuia aruncată peste umărul unui participant. Persoana pe care ateriza coaja devenea astfel un pețitor important.

Un alt obicei era consumarea unui măr în fața unei oglinzi, fapt ce reprezenta imaginea unui singur suflet pereche, iar pețitorul putea cere ultima bucată din măr.

De asemenea, și sâmburii din măr puteau prevesti norocul în dragoste și nenumărate poezii din acele perioade serveau drept ghid pentru a descifra.

Unele tradiții de Halloween puteau prevesti norocul in dragoste. Foto: Shutterstock

Tradiții de Halloween care prevesteau norocul în dragoste

Merele însă nu erau singurele vedete ale nopții de Halloween. Potrivit unei tradiții populare, se puneau două castane în cuptor sau pe foc, acestea reprezentând partenerii dintr-un cuplu. Dacă acestea ardeau luminos în noaptea de 31 octombrie, însemna că relația va fi de durată și fericită. Însă, dacă una exploda sau se crăpa însemna că un partener nu era dedicat relației sau era infidel. Adăugând a treia castană, se puteau compara potențialii parteneri. Castana care ardea mai mult timp și liniștit era partenerul ideal.

În cartea sa, Diane Arkins amintește și un ritual de Halloween care include „bărcuțe” din coji de nuci umplute cu ceară. Fiecare reprezenta un potențial partener. Lumânările erau aprinse și lăsate să plutească pe apă. Bărcuțele care pluteau alături simbolizau cuplul perfect, iar persoana a cărei barcă ajungea prima la mal ar fi urmat să se căsătorească.

Un alt joc practicat de Halloween în America, în 1914, presupunea o plimbare în grup în timpul nopții, fiecare ținând o oglindă în mână. În timpul plimbării, participanții se uită în oglinzi și rosteau o incantație, iar chipul viitorului partener urma să apară în oglindă, potrivit tradiției.

Un alt obicei din noapte de 31 octombrie consta în a ascunde trei obiecte, un bănuț, un inel și un degetar, în piureul de cartofi care urmează să fie servit la petrecerea de Halloween. Invitatul care găsea inelul urma să se căsătorească în curând, cel care descoperea degetarul și-ar fi petrecut majoritatea vieții singur, iar cel care găsea banul urma să se îmbogățească.

Etichete:

,

,