În timp ce românii pleacă în străinătate, străinii se angajează și în instituții publice: „Doar eu muncesc din toate rudele din Nepal”

În timp ce româncele pleacă în străinătate, unde muncesc pe posturi de menajere, la noi în țară, astfel de locuri de muncă rămân vacante. Iar angajații necalificați sunt tot mai greu de găsit. Așa se face că, inclusiv în instituțiile publice, găsim femei din țările asiatice care fac servicii de curățenie. La Spitalul pentru Copii din Iași, de exemplu, sunt angajate din Nepal. Sunt singurele care muncesc din familiile lor și sunt fericite că astfel își pot întreține părinții și frații rămași acasă.

Khusi are 22 de ani și este în Nepal. Se consideră norocoasă că și-a găsit un loc de muncă, primul de altfel, chiar dacă este la câteva mii de kilometri distanță de casă.

Khusi Tamang: Fiecare om are visul lui. Am avut și eu un vis, la rândul meu. Am vrut să vin aici. Aș vrea să rămân poate 5 - 6 ani.

Tânăra face curățenie la Spitalul pentru copii Sfânta Maria din Iași și faptul că are un venit constant o face fericită.

Khusi Tamang: Am cinci frați. Doar eu sunt cea care muncește dintre toate rudele din Nepal. Trimit bani familiei mele, pentru că familia mea are nevoie de bani.

Beatrice Călin - manager firmă de curățenie: Toți bănuții pe care îi strânge îi trimite acasă la familie ca să poată avea grijă de ei. Și este cazul tuturor, adică toate fetele fac același lucru. O data pe lună, când iau salariul, trimit salariul acasă familiei și-s fericite că fac asta.

Serviciile de curățenie din spital au fost externalizare către o firmă privată, care, în lipsă de forță de muncă autohtonă a adus la Iași 9 angajate din Nepal.

Cătălina Ionescu - purtător de cuvânt Spitalul "Sf. Maria": Zonele comune de la nivelul Spitalului sunt zone cu trafic foarte intens, pacienții care se prezintă la spital frecventează aceste spatii încât trebuia o atenție deosebita. Personalul este monitorizat eficient și permanent de către reprezentanții firmei.

-Lumea se ferește de muncă, după părerea mea.

- Și atunci muncitorii din țările non UE sunt o variantă.

- Exact! Sunt o variantă.

-Din punct de vedere economic pentru noi, este un lucru benefic pentru că are cine să ne aducă un plus la produsul intern brut, prin salarii, prin impozitele care se plătesc la salarii.

În România sunt aproximativ 100.000 de angajați din țări non UE, care lucrează în special ca muncitori necalificați. Cei mai mulți provin din Nepal și Sri Lanka.

Editor : A.P.