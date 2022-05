Lucian Bode: Cea mai mare vulnerabilitate a Ministerului de Interne e lipsa de personal

Cea mai importantă vulnerabilitate a Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor subordonate o reprezintă în continuare deficitul de resurse umane, a declarat joi ministrul de Interne, Lucian Bode.

„Ministerul Afacerilor Interne este o instituţie fundamentală în arhitectura de securitate a statului român, iar pe timp de pace este ministerul care gestionează cel mai amplu spectru de activităţi ce vizează buna funcţionare a societăţii. Avem de îndeplinit obiective pe care ni le-am asumat în programul de guvernare, iar la capitolul Afaceri Interne ne-am asumat o serie de obiective specifice demarate şi aflate în diferite stadii de implementare. De departe, (...) cea mai importantă vulnerabilitate a ministerului şi a instituţiilor subordonate rămâne deficitul de resurse umane. În acest moment, acesta se ridică la aproximativ 20% din efectivul total al instituţiei. Eforturile instituţionale se concentrează cu prioritate către reducerea acestui deficit, inclusiv prin organizarea concursurilor pentru funcţii de conducere vacante şi pe îmbunătăţirea pregătirii profesionale”, a declarat ministrul Lucian Bode.

Ministrul a precizat că, începând cu anul 2021, a fost pusă în aplicare reducerea deficitului de angajaţi în Ministerul de Interne, informează Agerpres.

Bode: Peste 26.000 de angajaţi ai MAI acţionează zilnic în diverse misiuni

„Am crescut numărul de locuri de şcolarizare în instituţiile de învăţământ postliceal şi universitar cu peste 5.000 de locuri. Am încadrat din sursă externă, anul trecut, 5.000 de posturi şi am organizat concursuri pentru funcţiile de conducere vacante. În MAI avem 13.123 de funcţii de conducere, iar când am venit la conducerea acestui minister peste 4.000 din acestea erau ocupate prin împuterniciri. O practică bolnăvicioasă pentru sistem. Pentru acestea am demarat concursuri în proporţie de 50%, posturile fiind ocupate de titulari stabiliţi în urma acestor concursuri organizate într-o transparenţă totală. Asigurarea resurselor umane la nivelul tuturor unităţilor din cadrul MAI constituie premisa succesului procesului de modernizare şi de atingere a obiectivelor instituţionale”, a afirmat ministrul.

Bode a spus că zilnic sunt angrenaţi în misiuni şi diverse acţiuni peste 26.000 de cadre ale MAI - poliţişti, jandarmi, poliţie de frontieră, militari ai IGSU.

Lucian Bode a menţionat că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt în derulare 459 de proiecte pe fonduri europene, în valoare de 1,9 miliarde de euro. Totodată, ministrul de Interne a subliniat că locul României este în spaţiul Schengen, deoarece îndeplineşte toate criteriile necesare.

Editor : M.L.