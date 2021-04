Mărturia unui supraviețuitor al Holocaustului. Avea 13 ani şi jumătate când a ajuns la Auschwitz

„Pot ierta pe toată lumea, dar nu cred că pot să iert călăii”. Octavian Fulop a supravieţuit Holocaustului şi consideră că are datoria să îşi spună povestea trăită în lagărele naziste de concentrare, pentru ca lumea să nu uite că aşa ceva a fost posibil.

Octavian Fulop avea 13 ani şi jumătate când a ajuns la Auschwitz şi a văzut cum naziştii puteau să decidă cine trăieşte şi cine moare, pur şi simplu prin împărţirea mulţimilor de evrei în grupul din stânga şi cel din dreapta.

Octavian Fulop, supravieţuitor al Holocaustului: Am fost repede, repede încolonaţi câte cinci în rând, bărbaţii separat, femeile separat şi a început aşa-zisa selecţie. Prima selecţie, stânga însemnând moartea, dreapta, viaţa. Am intrat încolonaţi în lagăr. Cei care am fost în stânga, habar n-aveam că, chiar în aceeaşi zi, au fost lichidaţi, au ieşit prin fumul crematoriilor.

Şase milioane de evrei au fost ucişi în urma unui genocid fără precedent, total şi sistematic, făcut de Germania nazistă.

Octavian Fulop crede că a rămas în viaţă pentru că l-a ajutat credinţa în Dumnezeu şi faptul că a avut grijă să nu fie niciodată singur. Mărturia lui a fost rostită încă o dată cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Holocaustului, la un eveniment organizat de Ambasada Israel la Bucureşti.

