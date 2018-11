Medicul din scaunul cu rotile. Povestea emoționantă a Biancăi, tânăra pentru care imposibilul nu există

Se apropie clipa în care sărbătorim 100 de ani de România Mare. Până atunci, Digi24 vă prezintă 100 de exemple de urmat pentru următorii 100 de ani. Astăzi facem cunoştinţă cu o femeie care a învins un destin nedrept care a ţintuit-o în scaun cu rotile când avea doar 20 de ani. A reuşit să arate că imposibilul nu există: este medic şi model la prezentări de modă.

Bianca are 27 de ani şi este medic rezident la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. A transformat cel mai mare obstacol din viaţă în motiv ca să reuşească. La două luni înainte de a împlini 20 de ani a fost implicată într-un accident rutier. Era în anul întâi la medicină dentară.

Bianca Spînu, medic rezident: Am avut o discuţie cu mama pe targă. Deci foarte aproape de momentul accidentului şi am întrebat-o ce voi face eu cu facultatea. Şi mama mi-a spus că: nu îţi face griji, vom face tot ceea ce visezi! Şi asta a fost un imbold.

Şi a început lupta. S-a transferat la medicină generală, a învins prejudecăţi şi discriminări. S-a întors la spitalul unde a ajuns ca victimă şi a devenit salvator.

Dr. Bogdan Dobrovăţ, şeful serviciul de radiologie la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi: Este o fată specială, cu multă voinţă de a face lucruri cât mai bine, să se integreze absolut perfect.

Iar pacienţii care ajung la radiologie se bucură să vadă un medic cu totul special.

În timp, Bianca a descoperit şi secretul unei reuşite.

Bianca Spînu, medic rezident: Dacă accepţi ajutorul celorlalţi nu înseamnă că te umileşti, ci doar că încerci să depăşeşti un prag, iar mâine poate vei reuşi să îl depăşeşti singur.

Deşi nu a fost uşor, mărturiseşte cu zâmbetul pe buze că efortul a meritat pe deplin.

Bianca Spînu, medic rezident: E frumos să te trezeşti dimineaţa şi să ştii că ai un scop şi că viaţa ta nu trece doar aşa ca să ai, să consumi apă şi mâncare. E fain când ştii că mergi şi te întâlneşti cu oameni şi înveţi lucruri noi în fiecare zi.

Iar uimitoarea Bianca nu îmbracă doar halatul alb. Acum cinci ani a devenit model şi intră sub lumina reflectoarelor la prezentări de modă.

Bianca Spînu, medic rezident: Am devenit model şi abia atunci am descoperit că sunt o femeie frumoasă. Este un moment care îmi aduce mereu aminte că sunt deosebită. Am vrut să demonstrez că sunt un om puternic şi sunt un om complet şi sunt mai mult decât o persoană asistată social.

După şase ani de facultate, Bianca priveşte cu optimism spre viitor.

Bianca Spînu, medic rezident: Vreau să devin un medic bun şi vreau să fiu un om bun.

Danisia Haba, medic primar, radiologie: Sunt convinsă că va fi un medic extraordinar. Atunci când ai voinţă şi ai acel har de a fi medic nimic nu îţi poate sta în cale. Asta e. Ea îl are.

