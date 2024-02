Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a fost întrebat de către Denise Rifai, în emisiunea moderată de aceasta la Kanal D, dacă a plătit vreodată pentru sex. Ezitant și vizibil iritat de întrebare, Negoiță a înghițit în sec, după care a spus că nu a plătit "în sensul în care este definită chestiunea", pentru că i se pare sub demnitatea lui să facă așa ceva. Cu toate acestea, edilul a dat de înțeles că ar fi răsplătit altfel momentele de intimitate, deoarece este un bărbat generos, și a ținut să explice acest lucru printr-o analogie neobișnuită. "Eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală, contact sexual cu mama mea. Dar refuz să cred că mama mea era o prostituată, sau tatăl meu plătea o prostituată", a declarat Robert Negoiță.



"În sensul în care este definită chestiunea, nu, dar este o întrebare foarte personală și, ok... La modul în care «cât îți dau să?», mie mi se pare că asta este sub demnitate, dar permanent, cu toată zarva asta pe domeniu, eu știu că tatăl meu îi dădea bani mamei ele.

Eu am fost martor când tatăl meu dădea bani mamei mele. Presupun că tatăl meu avea relație sexuală, contact sexual cu mama mea. Dar refuz să cred că mama mea era o prostituată, sau tatăl meu plătea o prostituată. Haideți să diferențiem. Mă consider o persoană generoasă, dar hai să clarificăm lucrurile, ce înseamnă una și ce-nseamnă alta. Plată pentru sex, repet, asta a fost cercetarea făcută de parchet în perioada în care asta era incriminată de legea penală și s-a dovedit în urma cercetării că n-a fost vorba de așa ceva. Punct", a declarat Negoiță.

Întrebarea legată de sexul pe bani apare în contextul în care în 2010, când era deputat din partea PSD, Negoiță a fost citat ca martor în celebrul dosar de proxenetism "Sex cu fotomodele". Sub paravanul a două agenții de fotomodele, circa 80 de tinere ar fi ajuns în patul unor persoane publice din România, dar și din Italia și Austria. În acea perioadă au apărut mai multe stenograme în care politicianul se declara interesat de compania acestor tinere, unele dintre ele minore. Câteva dintre fotomodelele martore în dosar, care spun că s-ar fi întâlnit cu Negoiță în camere din hotelurile pe care le deține, au declarat despre acesta că îi plăcea "să se costumeze în lup", atunci când făcea sex cu "Scufița Roșie".

Întrebat cât i-a fost afectată imaginea de acest dosar, Negoiță a spus că este "greu de evaluat".

"Greu de evaluat, dar vreau să vă asigur că, apropo de Scufița Roșie sau de lup, sunt niște invenții aberante. Niciodată! Nu mă vedeți pe mine cu așa ceva. De altfel, cei care în lipsă de subiecte vin să spună astfel de chestiuni ar trebui să fie jenați de ei. Îi știu. Acum s-au mai maturizat și-ar putea să spună că n-aveau subiecte, trebuiau să facă audiență. E o prostie.

Nu am fost cercetat niciodată. Am fost audiat ca martor. S-a încercat, mulțumesc și-acum echipei de la parchet, celor care au cercetat cazul. Am informații certe c-au întrebat dacă eu am fost implicat în ceva de acest gen, într-o perioadă în care să plătești pentru sex era infracțiune. Am aflat ulterior că era infracțiune. Eu n-am făcut-o din faptul că n-am nevoie să fac așa ceva. Mi se pare o înjosire. Nu există nicio fărâmă de adevăr în treaba asta. Am eu nevoie să plătesc pe cineva să se culce cu mine?", a precizat Negoiță în aceeași emisiune.

