Nervi la cozile pentru ajutoare UE: „Pachetele sunt pentru cei cu venit minim garantat. Cei cu handicap primesc doar dacă rămâne ceva”

Aglomerație și nervi la Constanța, la împărțirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană. Zeci de oameni au așteptat încă de dimineață, în frig, ore în șir, să primească pachetele cu alimente. Sunt nemulțumiți însă pentru că, spun ei, sunt insuficiente.

Femeie: Noi n-avem drepturi?!

Angajat: Nu mai stați, că nu mai sunt pachete.

Femeie: Voi vreți să murim de foame în casă?

Oamenii au fost dezamăgiți că nu au apucat să primească ajutoarele de la Uniunea Europeană. Au fost doar 740 de pachete cu alimente, dar în Constanța sunt peste 4.000 de persoane cu dizabilități.

Ecaterina Velica, șef serviciu sprijin comunitar Primăria Constanța: Pachetele sunt normal pentru persoanele cu venit minim garantat și pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Dacă rămâne ceva după ce terminăm distribuția către ei, atunci restul acela se împarte persoanelor cu handicap.

Femeie: N-au știu că e atâta lume? Ce a fost ieri și azi...

Femeie: Normal că era un ajutor. Mai mult amăgește. Vine lumea și îngheață aici de frig. Pentru ce?

Aceste pachete i-ar fi ajutat pe oameni să mănânce câteva săptămâni, așa că tristețea lor e și mai mare pentru că nu au intrat în posesia lor.

Bărbat: Păi, normal că e greu, pentru că avem pensia foarte mică, din cauza asta.

La coadă, oamenii s-au împins, s-au certat, pentru că toți își doreau să aibă ce pune pe masă de sărbători.

Bărbat: Așa se intră, pe rând, câte unul, asta vreau să îți explic, omule. Unde intri, omule, dacă nu ai cum?

Angajată: Vă rog frumos să nu vă loviți, intrați pe rând.

Bărbat: Nu ai cum să intri! Lasă ușa deschisă!

Cei care au reușit să intre în posesia pachetelor au venit încă de la miezul nopții sau de la primele ore ale dimineții și s-au așezat la coadă. Au stat ore în șir la temperaturi de -2 grade Celsius.

Bărbat: Așa se vine. Mai târziu nu mai prinzi.

Femeie: La 5, am luat printre primii, am stat la rând de dimineață, ca pe vremuri.

Femeie: Am luat pachetul și mi-a pleznit haina, foarte grele, m-a luat de mijloc, să cad jos.

Reporter: La ce oră ați venit?

Femeie: La 5.

Reporter: Și ați stat 3, 4 ore?

Femeie: Păi de la 5 până acum. Stăm și înghețăm de frig, ce să facem.

Pachetele au fost oferite de Uniunea Europeană prin programul Ajutorarea Persoanelor defavorizate și au constat în 28 de kilograme de alimente, printre care făină, mălai, ulei, zahăr, paste făinoase și diferite conserve de carne.

Reporter: Iulia Stanciu / Operator: Victor Niță

Editor : Liviu Cojan