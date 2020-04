Nicuşor Dan critică PUZ-ul realizat de Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă în zona 11 Iunie: Distruge un loc simbolic

Deputatul independent Nicuşor Dan critică proiectul de Plan Urbanistic Zonal realizat de Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă pentru Str. Gramont nr. 38 - Intr. Ovidiu nr. 6, susţinând că acesta "distruge un loc simbolic" al Bucureştiului, potrivit Agerpres.

"Clubul Fabrica este un model pentru ce trebuie să fie antreprenoriatul Bucureştiului: o afacere a unor antreprenori locali care dă viaţă unui cartier cu potenţial, un spaţiu cultural şi un nod creativ, un exemplu de reconversie a unui spaţiu de patrimoniu industrial. Printr-un proiect pus în dezbatere publică, Primăria Capitalei propune un PUZ care prevede demolarea clubului şi construirea de blocuri de până la 8 etaje, într-o zonă istorică în care clădirile au cel mult două etaje, iar regulamentul de urbanism prevede cel mult 4 etaje", arată deputatul de Bucureşti, într-un comunicat de presă transmis Agerpres.

În opinia sa, proiectul realizat de Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă este unul "scandalos". Nicuşor Dan critică şi faptul că Direcţia pentru Cultură a avizat demolarea imobilului existent pe acest teren.

"În loc să realizeze proiecte care să stimuleze dezvoltarea economică a oraşului, centre internaţionale de conferinţe, investiţii în clădiri de birouri în proximitatea cartierelor dormitor sau în zone care să atragă potenţialul industriilor IT şi creative, compania de dezvoltare durabilă (!) ajută un privat să obţină etaje în plus faţă de legea oraşului şi distruge un loc simbolic al Bucureştiului. Este scandalos, de asemenea, că Direcţia pentru Cultură, instituţia deconcentrată a Ministerului Culturii, a respins cererea de clasare a imobilului, formulată de Fundaţia Pro Patrimonio, dar a avizat proiectul care prevede demolarea integrală a acestuia. Direcţia pentru Cultură are obligaţia legală de a proteja şi pune în valoare patrimoniul construit", completează Dan.

El menţionează că Asociaţia Salvaţi Bucureştiul va solicita o şedinţă de dezbatere publică pe marginea acestui proiect, iar ministrului Culturii îi va cere retragerea avizului emis de către Direcţia pentru Cultură.

Proiectul de hotărâre, supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Capitalei, prevede aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru Str. Gramont nr. 38 - Intr. Ovidiu nr. 6 (Sector 4). La Intr. Ovidiu nr. 6 este situat un teren proprietate privată în suprafaţă totală de 5.150 mp, iar imobilul din Str. Gramont nr. 38 este compus dintr-un teren cu o suprafaţă totală de 1.112 mp.

Proiectul a fost realizat de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă, la cererea SC Imobiliara Gramont SA. Terenul face parte din Zona protejată nr. 11 - Bulevardul Haussmanian - 11 Iunie. În această zonă, înălţimea maximă admisibilă a clădirilor este 16 metri, acceptându-se peste aceasta realizarea a două niveluri retrase în gabarit.

Pentru proiectul propus se prevede construirea unui ansamblu de clădiri cu funcţiuni mixte (locuinţe, birouri, comerţ), cu înălţimi cuprinse între 3 - 8 etaje, cu regim de înălţime: 2S+P+5E+6-7ER/2S+P+3E+4ER-8ER, menţionându-se că este vorba despre "retrageri succesive conform plan reglementări". Înălţimea maximă admisă a clădirilor: 15 m cornişă/31 m/34 m.

Potrivit proiectului, se va asigura o suprafaţă de minim 30% spaţii verzi, din care 20% pe sol natural şi 10% pe subsol şi terase.

Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti a acordat un aviz favorabil, în urma şedinţei din 25 iulie 2019 a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Bucureşti-Ilfov.

