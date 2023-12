Nicușor Dan: Lucrările la conductele de apă caldă și căldură de pe Bulevardul Timișoara se vor finaliza mult mai devreme

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a mers luni pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6, unde au fost înlocuiți 2,5 kilometri de conductă magistrală de termoficare pe un tronson care nu a mai fost modernizat din 1970, când a fost pus în funcțiune. El spune că, în ianuarie, lucrările la întreg proiectul de reabilitare pe 3,6 kilometri se vor finaliza, „cu mult mai devreme decât termenul estimat în contract”. De asemenea, edilul Bucureștiului a afirmat că tramvaiul 25 a fost repus în circulație.

„Au fost înlocuiți 2,5 km de conductă magistrală pe Bulevardul Timișoara, tronson care nu a fost niciodată modernizat din 1970 când a fost pus în funcțiune.

Până în luna ianuarie, lucrătorii Energetica Servicii vor finaliza întreg proiectul de 3,6 km, cu mult mai devreme decât termenul estimat în contract.

Am verificat astăzi stadiul lucrărilor pe șantier și am văzut că este o lucrare complexă și dificilă, întrucât rețeaua de termoficare este situată sub infrastructura de tramvai, iar țevile de tur-retur nu sunt poziționate una lânga alta, ci sunt suprapuse.

Rețeaua alimentează 32 de module termice, şapte instituţii publice, printre care o unitate militară și o secţie de Poliţie, şcoli, grădiniţe, 50 de blocuri și peste 7.700 de consumatori din cartierele Rahova, Militari și Drumul Taberei.

Tramvaiul 25 a fost repus din week-end în circulație și merge alternativ, pe un singur fir la intervale de 5 minute”, arată un mesaj pe Facebook transmis de Nicușor Dan.

