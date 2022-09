Nicușor Dan recomandă populației să facă economie la energie prin măsuri de bun-simț și spune că în niciun caz nu a vrut să sugereze măsuri drastice atunci când a declarat că medicul ar fi recomandat soției sale să țină bebelușul la o temperatură mai scăzută în casă. Edilul a spus duminică seara, la Digi24, că acest răspuns a fost „o nuanță din viața sa privată” și a fost dat pe jumătate în glumă, recunoscând implicit că a fost o gafă pentru un politician.

„A fost o chestiune absolut periferică. O jurnalistă care a insistat cu o întrebare și eu am răspuns cumva, jumătate în glumă. Cum să spun, când ești politician, prima oară consultantul te învață să ai grijă ce spui, ca nu cumva să se interpreteze după aceea și marea majoritate o fac. Și după aceea, cumva ne mirăm că toți politicienii vorbesc ca televizorul, așa. Deci, a fost o chestiune periferică”, a declarat Nicușor Dan.

„Am vrut să dau un detaliu din viața mea privată, nu mi-am închipuit vreodată că el o să devină titlu de presă. Asta a fost, o, cum să zic, o formă de.... în niciun caz nu a fost o recomandare... A fost pur și simplu o nuanță din viața mea privată pe care am prezentat-o și am avut surpriza s-o văd mai târziu știre de presă”, a arătat edilul, care a fost întrebat dacă într-adevăr asta recomandă populației pentru a face economie la consumul de energie.

El a insistat însă că nu are în vedere recomandări drastice de economisire și nu le cere bucureștenilor să stea în frig, ci este vorba doar despre gesturi de „bun-simț”.

„Dacă vorbim de ce este de făcut, lucrurile astea sunt de făcut de ani de zile, pentru că a economisi energia este o chestiune de mediu și sunt niște lucruri de bun simț: să închizi lumina în camera din care pleci, să închizi calculatorul când nu mai lucrezi cu el și toate lucrurile astea, să nu lași obiecte în priză când nu ai nevoie de ele, toate aceste lucruri”, a exemplificat Nicușor Dan.

„Pe de o parte, ca să fie foarte clar, noi ca autorități avem obligația să facem tot ce ține de noi pentru ca cetățenii care sunt deserviți de sistemul centralizat de încălzire să le ofere posibilitatea să stea în casă la temperatura pe care dumnealor o doresc, deci ca să fie foarte clar. În ceea ce privește ce trebuie să facem fiecare din noi în casă este o chestiune care este conectată cu mediul, să încercăm să înlăturăm risipa în ceea ce privește consumul de energie”, a adăugat Nicușor Dan.

Întrebat de jurnaliști, săptămâna trecută, la un eveniment public, dacă a luat măsuri de economisire a energiei și acasă, nu numai la Primărie, Nicușor Dan a spus că de aceste aspecte se ocupă soţia sa, deoarece el „nu prea stă” pe acasă. „Trebuie să o întrebaţi pe soţie, pentru că eu nu prea stau pe acasă. Avem un bebeluş şi medicul i-a recomandat soţiei să ţină mai frig în casă, ca să mănânce mai puţin, să nu aibă reflux”, a menționat el.

Editor : Luana Pavaluca