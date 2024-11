Un pompier care a intervenit la accidentul teribi din weekend, de pe DN2, în localitatea Grăniceni, județul Suceava în urma căruia au murit cinci persoane între care și un copil în vârstă de 3 ani a povestit, pentru Digi24, că l-a luat în brațe și a alergat cu el spre colegii săi, în speranța că îl mai poate salva, doar că n-au mai putut face nimic pentru cel mic. Acesta a mărturisit că în cei 18 ani de carieră niciodată n-a avut parte de o misiune mai dificilă.

„Accidentele sunt tragice, dar mai ales cele în care sunt implicați copii. Sunt cele care ne rămân, așa ca niște jaloane pe pe sufletul nostru. Vă dați seama că noi ne dorim din tot sufletul să-i salvăm dar apar și apar și situații din acestea în care nu suntem neputincioși, când nu avem nicio șansă. Dar când e vorba de copii, ne mai ne mai cedează armura, ne mai ne mai emoționăm suplimentar și atunci mai scăpăm și cât o lacrimă. Nu suntem supermeni, suntem oameni ca oricine, suntem oameni obișnuiți. Avem și noi copii și e imposibil când vezi un copil politraumatizat și despre care știi că nu are nicio șansă. Și poate că acel copil reprezintă visul vieții unui părinte. E imposibil să nu, să nu ne dea și câte o lacrimă”, a declarat Cezar Haiura, plutonier adjutant-șef, pompier la Garda de Intervenție Siret, pentru Digi24.

El a mai precizat că în cele aproape două decenii de carieră de paramedic și pompier militar nu a mai avut un astfel de accident care să fie cu atât de multe victime.

„Sunt pompier militar de 18 ani. Am participat fiind și paramedic, la foarte multe intervenții de genul acesta în perioada cât am activat în cazul echipajelor SMURD. Ce pot să vă spun este că au mai fost accidente în care mi-au murit copiii în brațe, dar accident care să se soldeze cu atât de multe victime nu am avut în cariera mea”, a conchis pompierul.