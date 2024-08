Nunți de coșmar în Sibiu. Zeci de invitați s-au simțit rău, după ce au participat la trei petreceri organizate în același restaurant

Zeci de nuntași care participaseră la 3 evenimente organizate, în weekend, într-un restaurant din județul Sibiu s-au simțit rău. Printre cei diagnosticați cu toxiinfecție alimentară se numără și miri. Ancheta DSP a scos la iveală faptul că atât bucătarul șef, cât și trei ajutoare erau infectați cu stafilococ auriu. Reprezentanții restaurantului au decis să înlocuiească întreg personalul, până la finalizarea anchetei, scrie Ora de Sibiu.

Cele 3 nunți fuseseră organizate în perioada 16-18 august 2024, într-un restaurant din Cisnădie, județul Sibiu. La câteva ore după eveniment, zeci de invitați, dar și o parte dintre miri, au început să se simtă rău.

„Am avut nuntă, toate bune și frumoase. Duminică seara eu am avut niște stări de vomă, niște grețuri, scaune diareice, dureri musculare. Luni s-au accentuat, m-au ținut cam o zi și tot luni am aflat că mai sunt undeva la minim 100 de persoane care au aceleași simptome. Noi am fost noi sunați, și ne-au întrebat dacă și noi ne simțim rău. După ce am văzut că s-au adunat vreo zece persoane, la un moment dat am început să am început să sunăm și noi cam pe majoritatea, să vedem dacă au și ei aceleași simptome, să vedem dacă e de acolo. Un minim de 100 de persoane, cam așa, au avut simptomele astea”, a declarat, pentru sursa citată, unul dintre mirii care au ținut nunta în weekend la restaurantul cu pricina.

Unii dintre ei au mers la spital, alții au preferat să se trateze acasă, scrie sursa citată.

„A fost toxiinfecție alimentară, așa au scris pe biletul de la UPU. Au fost stări normale, dureri de stomac, vărsături”, a declarat Cosmina, una dintre nuntașe.

„Mâncarea nu a părut stricată. A părut totul în regulă. Nu a avut un gust anume de stricat, deci nu a fost alterată mâncarea. Nu a plecat nimeni direct de la nuntă la spital. Nici măcar a doua zi nu a avut multă lume simptome, de-abia luni spre dimineață, luni seara. Deci luni și luni spre marți. Am fost cu familia la Urgențe. Cel puțin nouă ni s-a comunicat toxiinfecție alimentară. DJ-ul nostru la fel, a avut toxiinfecție alimentară. Multă lume nu a fost la spital. A preferat să stea acasă, să ia pastile”, a explicat un alt participant la evenimentele din weekend.

„10 pacienți s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, având simptome de toxiinfecție alimentară. În data de 18 august s-au prezentat opt persoane, respectiv trei femei în vârstă de 21, 26 și 49 de ani și cinci bărbați de 21, 24, 25, 41 și 51 de ani. De asemenea, în data de 19 august au ajuns la UPU alte două persoane cu simptome asemănătoare, o femeie în vârstă de 21 de ani și un bărbat în vârstă de 26 de ani”, a transmis, pentru Ora de Sibiu, Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu a demarat o anchetă epidemiologică și a făcut publice, zilele acestea, și primele rezultate.

„Au fost luate și probe alimentare, doar de la primul eveniment, deoarece, din păcate, anunțurile au fost tardive și s-a depășit termenul de 48 de ore de păstrare a alimentelor pentru analize. S-au recoltat, în schimb, probe de sanitație (suprafețe de lucru și ustensile – masa inox, farfurie, feliator, tocător, oale, etc.) pentru toate cele trei evenimente, probe de apă și probe biologice de la personalul de deservire, din blocul alimentar (tegumente, exudat faringian, secreții nazale, coproculturi). Urmare rezultatelor preliminare furnizate de către laboratorul DSP, referitor la prezența stafilococului auriu în secrețiile nazale, exudat faringian și pe un tegument la cele 4 persoane din bucătăria unității (bucătar șef și trei ajutoare de bucătar), s-a dispus, cu termen imediat, scoaterea acestora din procesul tehnologic de preparare a hranei din blocul alimentar, dispensarizarea lor prin medical de familie și reintegrarea ulterioară doar după negativarea probelor. Precizăm că ancheta pentru toate aceste evenimente este încă în plină desfășurare și rezultatele analizelor nu sunt finalizate în totalitate", au transmis reprezentanții DSP Sibiu.

De cealaltă parte, reprezentanții restaurantului spun că regretă situația și anunță că au instaurat noi proceduri de selecție a personalului.

"În urma anchetei noastre interne, am putut să identificăm ca sursă a infecției un colaborator care a suplinit bucătarul adjunct, care a fost operat de apendicită chiar în săptămâna respectivă. În ciuda faptului că bucătarul șef a chestionat colaboratorul cu privire la starea de sănătate, acesta a omis să spună că a suferit de simptome gastrointestinale cu scurt timp în urmă și s-a automedicat, spunând doar că la data respectivă este sănătos, el constituind astfel poarta de intrare a stafilococului auriu în locația noastră. Ca urmare a acestui episod absolut nefericit, pentru care ne asumăm toată responsabilitatea, am instaurat noi proceduri menite să evite pe viitor asemenea situații", au transmis reprezentanții centrului de evenimente pentru sursa citată.

