Obama a publicat lista cu filmele, cărţile şi melodiile sale preferate din 2022. "Top Gun" şi cartea soţiei sale, printre menţiuni

Fostul preşedinte american Barack Obama a continuat tradiţia de a publica lista filmelor, cărţilor şi cântecelor sale preferate din anul în curs, printre nominalizări aflându-se pelicula "Top Gun: Maverick" şi cartea publicată de soţia sa, Michelle Obama - "The Light We Carry", informează Agerpres.

"Am văzut câteva filme minunate în acest an", declarat fostul preşedinte al Statelor Unite într-un mesaj publicat pe Instagram. "Vă prezint câteva dintre filmele mele preferate. Ce am ratat?", i-a întrebat el pe urmăritori.

Lista lui Obama include două producţii considerate cu şanse foarte mari în actualul sezon al premiilor de la Hollywood, "Top Gun: Maverick" şi "Everything Everywhere All at Once", dar şi numeroase pelicule străine, precum "Decision to Leave", de Park Chan-wook, "Petite Maman", de Celine Sciamma" şi "Wheel of Fortune and Fantasy", de Ryusuke Hamaguchi.

La capitolul cărţi, Barack Obama a trecut în fruntea listei volumul publicat de soţia sa, Michelle Obama - "The Light We Carry", adăugând, însă că "sunt puţin imparţial în privinţa acesteia".

Alte titluri sugerate de fostul preşedinte includ SF-ul "Sea of Tranquility", de Emily St John, distopia "The School for Good Mothers", de Jessamine Chan şi drama de familie "Black Cake", de Charmaine Wilkerson.

La capitolul muzică, fostul preşedinte a menţionat piesele "The Heart Part 5", de Kendrick Lamar, "Break My Soul", de Beyonce sau "About Damn Time", de Lizzo.

Editor : D.R.