Olguţa Vasilescu: Am redus deficitul de pensii cu 56,4%. Mai bine decât ne aşteptam

Ministrul muncii a vorbit în această seară despre pensiile din România, unele mărite de la 1 iulie cu 10 la sută.

Ministrul susţine în continuare cu nu sunt probleme cu plata pensiilor, ba mai mult, deficitul fondului de pensii s-a redus cu mai bine de jumătate în doar şase luni.

Lia Olguţa Vasilescu recunoaşte că acest deficit a fost redus în urma mutării contribuţiilor în sarcina angajaţilor, pentru că ar fi existat în jur de două milioane de persoane pentru care nu se plăteau aceste contribuţii de aici şi deficitul.

Ei bine, în România continuă să fie 9 pensionari la 10 salariţi.

„Prin transferul contribuţiilor, am reuşit să reducem deficitul de pensii la jumătate, cu 56,4 la sută. Anul trecut am avut 13 miliarde deficit, anul acesta am prognozat 7 miliarde şi, după primul trimestru, am constatat că ce am estimat anul trecut e cât se poate de real, ba chiar mai bine decât ne aşteptam, pe calculele noastre ieşea 50 la sută, dar a ieşit 56 la sută”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

