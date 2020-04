(P) 10.000 DE OAMENI ÎNVAȚĂ GRATUIT DE ACASĂ WORDPRESS! Săptămâna aceasta vă puteți înscrie la cursul gratuit de limbă engleză

În doar câteva zile, peste 10 000 de persoane din întreaga regiune au răspuns invitației LINK Academy de a rămâne acasă și de a-și folosi timpul petrecut în izolare ca să-și perfecționeze cunoștințele și abilitățile urmând cursul online gratuit WordPress.

Vă reamintim, LINK Academy a decis să ofere gratuit câteva dintre cele mai populare cursuri online care se studiază în cadrul acestei instituții internaționale de educare a experților IT, tuturor celor care doresc să avanseze în carieră sau să se pregătească pentru a-și căuta un job nou cât timp stau în izolare. Săptămâna aceasta toți cei interesați se pot înscrie la cursul online gratuit de limbă engleză.

LINK Academy oferă în fiecare săptămână noi cursuri online gratuite

LINK Academy vine în întâmpinarea celor care au nevoie de abilități pentru a-și găsi un job nou sau pentru a avansa în carieră și oferă în fiecare săptămână cursuri online gratuite celor care se înscriu.

Veți putea să frecventați cursuri din cele mai căutate domenii IT sau business: de la cursuri de programare, design și CAD, până la cursuri de limbi străine și abilități de IT business.

Cursurile sunt adaptate pentru începători și nu necesită cunoștințe prealabile, durează 30 de zile și se pot frecventa imediat după înscriere.

Săptămâna aceasta vă puteți înscrie la cursul online gratuit de limbă engleză

Azi, în multe profesii, cunoașterea limbii engleze este o necesitate. Mai ales când vorbim de programatori, designeri, manageri IT și administratori.

Cunoașterea limbii engleze vă deschide ușa companiilor din întreaga lume (chiar și a celor din zonele unde limba engleză nu este limba maternă) și vă pune la dispoziție și o bibliografie IT mult mai bogată, care este, în general, în limba engleză. Pe lângă aceasta, comunitățile IT comunică de obicei în limba engleză, așadar dacă doriți să lucrați la proiecte open-source, să primiți ajutor pentru corectarea bug-urilor și să fiți la curent cu cele mai noi tendințe, trebuie să știți engleză. În cele din urmă, oricine dorește să învețe programare, design sau administrare trebuie să cunoască măcar bazele acestei limbi, deoarece limbajele de programare și instrumentele principale sunt în engleză.

Tocmai din aceste motive, LINK Academy a decis să aloce gratuit cursul de limbă engleză tuturor celor interesați să-și îmbunătățească abilitățile în acest domeniu.

În cadrul acestui curs în primul rând veți face un test de evaluare a cunoștințelor, iar pe baza rezultatului obținut vi se va aloca nivelul corespunzător al cursului, care vă va ajuta să vă perfecționați cunoștințele existente, să asimilați un spectru nou de funcții ale acestei limbi în formă scrisă și orală, precum și să vă îmbunătățiți înțelegerea și utilizarea limbii engleze.

Invitați-vă prietenii să vi se alăture

La cursurile online gratuite oferite de LINK Academy se pot înscrie toți cei interesați. Dacă cunoașteți pe cineva căruia i-ar plăcea să frecventeze acest curs, îi puteți propune să acceseze această pagină și să se înscrie. Pe rețelele sociale puteți folosi hashtagul #staiacasă ca să răspândiți vestea despre cursuri gratuite.

Rămâneți acasă și profitați de acest timp

Ca să faceți parte din lumea IT, trebuie să dobândiți o educație de calitate și să asimilați abilități IT practice care vă vor oferi o carieră de succes.

Școlarizându-vă la LINK Academy, în doar 12 luni puteți asimila cunoștințele necesare care vă vor introduce într-unul dintre cele mai căutate 6 domenii IT .

Parte a companiei regionale de top LINK group, LINK Academy colaborează cu corporații și organizații IT globale precum Microsoft, Cambridge, Adobe, Oracle, Autodesk, Zend etc. Certificatele pentru care dați examen după absolvirea cu succes a școlarizării sunt recunoscute pe plan global.

Alături de cunoștințe IT practice, certificate oficiale și experiență practică pe care le veți dobândi în doar un an de școlarizare, veți avea și șanse excelente de a începe o carieră de succes în IT.