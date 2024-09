Pelerinajul de Sfânta Parascheva începe pe 8 octombrie. Moaștele unui sfânt vor fi aduse la Iași de la Muntele Athos

Moaştele Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon vor fi aduse de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos şi vor depuse la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în cadrul pelerinajul religios de Sfânta Parascheva, care va începe în 8 octombrie, anunță Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Potrivit reprezentanţilor Mitropoliei, pelerinajul religios organizat la catedrala ieşeană va începe în 8 octombrie, când moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din incinta catedralei, în cadrul unei procesiuni, şi vor fi aşezate într-un baldachin special amenajat în curtea lăcaşului de cult. În acest an, alături de moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva vor fi aduse, de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, şi moaştele Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, informează News.ro.



„Anul 2024 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept «an omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor şi an comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi». Aşadar, am dorit să oferim pelerinilor ce vor poposi la Iaşi în miezul lunii octombrie bucuria de a se întâlni cu un sfânt taumaturg, adică unul prin care Dumnezeu săvârşeşte vindecări şi aduce multă alinare celor afectaţi de felurite boli”, au precizat, vineri, reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.



Racla cu moaşte va rămâne în curtea catedralei până în 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.



În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi săvârşită pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.



Slujba va putea fi urmărită şi de la distanţă, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locuri din centrul Iaşiului.



Autorităţile se aşteaptă ca în acest an zeci de mii de credincioşi din întreaga ţară să vină la Iaşi pentru a se închina la moaşte.



Anul trecut, peste 360.000 de pelerini s-au închinat la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva în cele nouă zile de pelerinaj de la la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Potrivit organizatorilor, alte 90.000 de persoane au participat la celelalte evenimente religioase organizate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.



Acesta a fost cel mai mare număr de credincioşi care participă la pelerinajul de la Iaşi de când Jandarmeria şi Mitropolia Moldovei fac asemenea raportări. Rândul pelerinilor a măsurat în unele momente şi cinci kilometri, timpul de aşteptare fiind de peste 20 de ore.

Editor : B.E.