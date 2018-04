Petreceri luxoase și ținute extravagante la Mamaia. Peste jumătate dintre turiști sunt străini: „Am cheltuit 500 de euro până acum”

Mamaia poate primi oficial titlul de capitala distracţiei. Sâmbătă seară, toată cluburile au deschis seria petrecerilor cu fast, care s-au încheiat abia dimineaţa şi vor fi reluate în duminică seară. Staţiunea de pe litoralul românesc şi-a câştigat renumele şi afară. Dovadă stau cifrele de anul acesta. Din cei 35.000 de turişti aflaţi acum în Mamaia, jumătate sunt străini. Iar luxul este cuvânt de ordine: peste tot sunt etalate haine şi accesori de mii de euro, maşini care costă cât o casă şi, atenţie, sosiri la club cu elicopterul.

Puţin înainte de miezul nopţii, staţiunea a fost luminată de focurile de artificii care anunţau sfârşitul petrecerilor de zi şi începutul unei nopţi incendiare.

Dornici de seri memorabile, turiştii din Mamaia, jumătate dintre ei străini, au venit la malul Mării Negre special pentru distracţia în stil românesc. Este şi cazul lui Siscofly, un DJ din Africa stabilit în Londra. A venit pentru prima dată în România, la invitaţia unor prieteni.

„Asta este munca mea, trăiesc pentru muzică. Sunt aici pentru prima dată, am fost la multe festivaluri, este prima dată când vin în Mamaia şi iubesc atmosfera, oamenii”, spune Siscofly, turist străin.

Va sta în Mamaia 4 zile şi are de gând să petreacă zi şi noapte. A alocat 1.000 de euro pentru această vacanţă.

„Nu calculez, am bani de plastic, am schimbat euro în lei şi am cheltuit 500 de euro până acum. Dar este ok, sunt aici în vacanţă şi vreau să petrec, aşa că banii sunt doar bani, spiritul nu se compară cu banii”, spune Siscofly, turist străin

Acesta nu este singurul străin care spune că Mamaia a ajuns cunoscută în toate colţurile lumii datorită distracţiei.

„Sunt din Anglia, am venit aici să mă distrez la petreceri şi să găsesc fete frumoase ca tine”, spune un turist.

Prezenţa în cluburile cu pretenţii de pe litoral impune şi o ţinută în care petrecăreţii investesc destul de mult. Domnişoarele au purtat accesorii create de cei mai mari designeri ai lumii.

„Nu costă foarte mult în afară de poşetă. Poşeta e ce se ştie cine ştie dar ţinuta nu este foarte scumpă, în jur de..nu ştiu să-ţi spun, nu costă mult”, afirmă o tânără.

La fel de mai importantă este şi maşina cu care tinerii se afişează la intrare. În această parcare, de exemplu, preţul total al autoturismelor depăşeşte lejer 2 milioane de euro.

Până acum în Mamaia au ajuns aproximativ 35.000 de turişti şi 17.000 dintre ei sunt străini.