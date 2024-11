N ivelul de poluare crește alarmant î n marile orașe. La Ia ș i , stațiile de măsurare a calit ăț ii aerului au indicat î n ultimele zile dep ăș iri semnificative at â t î n privin ț a nivelului de praf , c â t și la emisiil e toxice. Popula ț ia a fost avertizat ă s ă evite plimbările lungi î n aer liber . C ei ma i afecta ț i de poluare sunt copiii și vârstnicii.

Stațiile de măsurare a calității aerului din Iași arată date îngrijoratoare. Valorile au depășit de aproape 3 ori limita zilnică admisă pentru particule în suspensie PM 10 și de aproape 4 ori limita anuală admisă pentru PM 2,5.

„O imagine a orașului privit de la înălțime ne ajută să înțelegem mai bine cât este de poluat aerul pe care îl respirăm în această perioadă. Vremea contribuie la acest fenomen pentru că nu bate vântul, emisiile toxice nu sunt dispersate în atmosfera, la fel se întâmplă și cu praful”, transmite corespondentul Digi24 la Iași, Ligia Pricopi.

Asta înseamnă că aerul pe care il respirăm ne îmbolnăvește. Se întamplă în toate orașele mari.

„Sunt intervale orare in care valorile maxime depășesc de 2, 3 ori sau chiar de 4 ori dacă vorbim de PM2.5 valorile limită admise”, susține Galea Temneanu, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Iași.

Pe lângă praful care se ridică din șantiere și din trafic, odată cu răcirea vremii a mai apărut un factor poluant : c entralele care asigură încălzirea din locuințe. Agenția pentru Protecția Mediului recomandă evitarea plim b ărilor lungi prin oraș în aceste zile.

„Particulele în suspensie PM10, dar mai ales particulele în suspensie PM2.5 pătrund în sistemul respirator al omului, ajung in alveolele pulmonare si pot provoca diverse boli”, susține Florin Poenaru - sef Serviciu Monitorizare, APM Iași.

„De fiecare dată când apar acutizări sună la 112, ajung in urgență. Vârstele cele mai fragile sunt evident copiii mici si vârstnicii, cei cu patologie cronică preexistentă”, susține Diana Cimpoeșu - coordonator UPU-SMURD.

Poluare din oraș este resimțită de cetățeni.

„ Simt, simt că e cumva... ustură sau înțeapă aerul, se observă, e poluare de toate felurile”, susține un locuitor al municipiului Iași.

„În jurul meu copiii, nepotul meu, fiul meu au simțit că miroase ciudat, se întâmplă ceva ciudat. Lucrul ăsta s-a simțit de cei mici, deci e o problemă serioasă”, ne spune un alt cetățean.

Lipsa unei adieri de vânt care să risipească norul de poluare contribuie la creșterea gradului de poluare.

„Vorbim aici de ceață dimineața în special, seara vorbim de inversiune termică și vorbim de calm atmosferic, condiții în care poluanții se acumulează fără posibilitate de dispersie”, susține Galea Temneanu, director Agentia pentru Protecția Mediului Iaşi.

Cele mai mari valori de poluare s-au înregistrat în intervalul orar 19.00 - 21.00.

Editor : Andreea Rubica