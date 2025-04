Poluare masivă în județul Dolj. Pășunile sunt sufocate de gunoaie aruncate de localnici. Fermierii spun că de ani de zile își cresc animalele printre munții de gunoaie, iar autoritățile nu găsesc o soluție. Primarul susține că anul trecut a plătit peste 3 miliarde de lei firmei de salubritate, însă localnicii continuă să arunce gunoaiele acolo. „Dacă groapă de gunoi nu mai este, ce să facem?!”, se întreabă, în replică, oamenii din comună.

Așa arată câmpurile de lângă comuna Desa din județul Dolj: ca o groapă de gunoi imensă.

Localnic: Dacă groapă de gunoi nu mai este, ce să facem?! Vine omul și le aruncă pe toate părțile, pe unde...

Reporter: Mai aveți unde să vă pașteți oile?

Localnic: Pe unde? Printre vii pe la oameni pe-aici. Ăștia mă ia la goană ca să plec să nu le mănânc via. Asta e.

Localnic: N-avem ce face. Toate pleacă de la om, nu de la primărie, că până la urmă vine primarul, curăță, da' ce să facă primarul?! Cred că numai omul e de vină.

Reporter: Așa-i și la dumneavoastră aici, la solarii.

Localnic: Da, da, uitați ce este. Este un dezastru! Și animalele pe unde să se ducă? Unde să le mai duc? Dacă n-ar mai fi mizerie, ar fi ok și animalele. De asta se îmbolnăvesc animalele și mor. Uitați!

Elena Alexandru, jurnalist Digi24: Sunt tone de gunoaie și aici în pădurea de salcâm din localitatea Desa, din județul Dolj. Oamenii aruncă la întâmplare deșeurile și nu țin cont de mediul înconjurător.

Localnic: Asta-i situația la comună.

Reporter: De ce credeți că s-a ajuns aici?

Localnic: Poate și din cauza oamenilor din comună, dar și Poliția comunitară care nu-și face datoria. Ei stau mai mult prin centru decât să stea pe-aici să vadă.

Edilii comunei se plâng că au plătit peste 3 miliarde lei firmei de salubritate, pentru a strânge gunoaiele, dar localnicii le aruncă tot acolo.

Cristian Pasmac, viceprimarul comunei Desa: Noi am încercat să luam tot felul de măsuri, am informat lumea să selecteze, să pună ce trebuie, la sacii ăia menajeri de se strâng. La două săptămâni avem gunoi selectiv, am luat niște camere să punem pe câmp, să încercăm sa-i monitorizăm.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Dolj susțin că, până acum, nu au primit nicio reclamație.

Reporter: N-ați primit niciodată sesizări cu privire la situația din Desa?

Gheorghe Călinoiu, comisar-șef Garda de Mediu Dolj: Nu. Nu. Faceți-mi o sesizare.

