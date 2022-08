Primăria Capitalei a alocat 80 de milioane de lei pentru subvenția la termoficare

Primarul general al Capitalei a anunţat că prin rectificarea bugetară aprobată, luni, în Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt rezolvate mai multe chestiuni care ţin de realizarea unor investiţii importante, dar şi de acoperirea unor cheltuieli la servicii care s-au majorat în ultimele luni. Nicuşor Dan a declarat că a fost făcută o reactualizare a preţurilor pentru a putea finaliza achiziţia a 100 de troleibuze, reabilitarea unor linii de tramvai, precum şi semaforizarea inteligentă şi au fost alocate 80 milioane de lei pentru subvenţia la termoficare.

„Prin rectificarea de buget aprobată astăzi de Consiliului General al Municipiului București rezolvăm mai multe chestiuni care țin de realizarea unor investiții importante, dar și de acoperirea unor cheltuieli la servicii care s-au majorat în ultimele luni:

- Am făcut o reactualizare a prețurilor pentru a putea finaliza achiziția a 100 de troleibuze, pentru reabilitarea liniilor de tramvai și pentru semaforizarea inteligentă

- Am inclus sumele necesare pentru achiziția serviciilor de consultanță și asistență tehnică în vederea obținerii acordului de mediu pentru SIDU (strategia integrată de dezvoltare urbană), astfel încât Municipalitatea să poată accesa fonduri europene.

- Am alocat 80 de milioane de lei pentru subvenția la termoficare. Sumele au fost necesare deoarece facturile la energia termică sunt mai mari decât previziunile de la începutul anului.

- S-au alocat 17 milioane de lei în plus pentru reparațiile străzilor, trotuarelor și realizarea marcajelor, dar și pentru iluminat public.

- Am prevăzut fonduri pentru repararea softului Bibliotecii Metropolitane București care permite accesarea colecțiilor de cărți în format digital.

- Am alocat 170.000 de lei pentru achiziționarea arhivei “Camil Petrescu”, pentru Muzeul Național al Literaturii Române. Este vorba de sute de scrisori primite de la Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, Liviu Rebreanu sau Mihail Sebastian, mii de pagini de manuscrise și dactilograme corectate ale romanelor, pieselor de teatru și operelor filosofice ale scriitorului, precum și diverse obiecte personale,” a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.

