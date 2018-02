Răzbunarea unui primar obligat să reangajeze un șofer

Scandal ca în comediile lui Caragiale între un primar din Dolj şi şoferul primăriei. Enervat la culme că şoferul instituţiei, concediat în urmă cu doi ani, a câştigat în instanţă procesul şi s-a întors la muncă, primarul i-a amenajat un birou pe hol. Este de fapt un scaun aşezat într-un spaţiu unde nu există nicio sursă de încălzire. Mai mult, primarul refuză să îl lase să conducă maşina instituţiei şi i-a repartizat şoferului un autoturism ruginit care stă pe butuci.

„Aici, pe holul acesta, la intrare. Aici, pe holul acesta, îmi desfăşor activitatea opt ore. Aici stau. Încălzire, nimic”, spune șoferul.

Virgil Calotă a fost concediat în urmă cu doi ani din funcţia de şofer al primăriei pentru că nu avea permis pentru categoria D ca să conducă şi microbuzul şcolar, ci doar pentru maşina primăriei, o Dacia papuc.

Șoferul a mers în instanţă, a câştigat procesul şi în ianuarie s-a întors la muncă. Doar că primarul i-a interzis să se mai atingă de maşina instituţiei şi i-a amenjat un birou.

„Pe holul primăriei. Acolo a spus domn primar... nici acolo de multe ori nu mă lăsa”, mai spune Virgil Calotă, şofer.

Bărbatul nu are voie să intre nici în birourile instituţiei ca să se încălzească.

„A venit odată domnul primar şi era aici şi i-a zis că nu e voie”, spun o angajată a primăriei.

Atitudinea edilului este susţinută şi de viceprimar.

„Nu ai atestat nici să stai pe scaun. Ai atestat să stai pe scaun? Nu ai atestat nici să stai în birou. Eu nu i-am interzis când îi e frig să vină se se încălzească. Zilele astea nu a fost aşa frig şi ca şi şofer stai câteodată şi mai în frig”, spune Vioreş Ţirei, viceprimar Secu.

Primarul spune că şoferul ar trebui să stea în maşină, doar că autoturismul pe care acesta îl conducea înainte de a fi concediat este acum pe butuci.

- Văd că e susţinută de tomberoane. Da, păi dacă nu ar fi tomberonul ar cădea.

„Eu nu am nevoie să stea acolo, în primărie, ca martor. El trebuie să se ocupe de maşină, de ce are în fişa postului. Păi tocmai că nu are maşină. Păi nu vedeţi maşina în faţa primăriei, în ce hal a adus-o?”, spune Dan Victor Marian, primar Secu.

Scandalul dintre şofer şi primar este anchetat acum de poliţie.

„A fost înregistrat un dosar de cercetare penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti”, declară Mihaela Gîrd, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Primăria din Secu mai are un alt autoturism în afara celui defect. E condus însă doar de primar, iar momentan este în service.