Recomandări pentru cumpărarea produselor de post. La ce trebuie să fim atenți

Directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a făcut o serie de recomandări pentru persoanele care doresc să cumpere produse alimentare de post, în condițiile în care peste câteva zile va începe Postul Crăciunului.

Paul Anghel recomandă, într-o postare pe Facebook, ca toate produsele să fie achiziționate doar din locuri amenajate și autorizate, unde sunt ținute la temperaturi corespunzătoare.

„Pe data de 15 noiembrie începe Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului, care durează până pe 24 decembrie si pentru ca produsele pe care le cumpărați în acest post să nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., vă recomand să achiziționați aceste produse alimentare numai din locuri amenajate și autorizate, să solicitați și să păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea\conformitatea sau siguranța unui produs”, atenționează șeful ANPC.

De asemenea, clienții sunt atenționați să citească cu atenție eticheta și lista de ingrediente.

„Verificați cu atenție eticheta produselor de post pe care le cumpărați. Produsele de post sunt produse alimentare constituite din ingrediente vegetale, texturat proteic de soia, mixuri pe baza de soia etc. Nu cumpărați produse a căror etichete nu vă informează complet și corect privind conținutul, ingredientele sau calitatea produsului. Pentru ca produsele pe care le cumpărați în perioada postului, premergătoare sărbătorilor Craciunului, să nu prezinte un pericol pentru sănătatea dvs., vă recomand, în primul rând, ca înainte de cumparare, să acordați o atenție deosebită listei ingredientelor”.

Șeful ANPC dă asigurări că angajații instituției vor controla și supraveghea piața în această perioadă.

„Comisarii ANPC vor controla și supraveghea piața în toata această perioadă, pentru a preîntâmpina orice neregulă din domeniul protecției consumatorilor, iar operatorii economici care nu respectă prevederile legislative vor fi sancționați”, arată Paul Anghel.

Controalele din anii anteriori

Șeful ANPC arată că în urma controalelor din anii anteriori au fost descoperite produse pe a căror etichete erau înscris mențiuni care putea induce în eroare consumatorii.

De exemplu, la raft au fost găsiți cozonaci inscripționați cu „produs de post”, în compoziția cărora se găseau ouă. Pizza de post cu cu substanță proteică din lapte sau maioneză vegetală, deși maioneza „se atribuie doar unei emulsii pe bază de gălbenuș de ou, ulei și alte ingrediente”.

„Înscrierea pe ambalajul unor produse vegetale a mențiunii „fără colesterol” sau „0% colesterol”, sugerându-se astfel ca acestea ar avea caracteristici speciale, când de fapt toate produsele vegetale au aceasta caracteristică” și „Produse de cofetărie preambalate, cu mențiunea “de post”, deși în lista ingredientelor de pe eticheta era înscris “frișcă”, sunt alte abateri descoperite de controlorii ANPC în anii trecuți.

Totodată, șeful ANPC atrage atenția că în trecut au fost descoperite la rafturile cu produse de post și alimente care avea în conținut ingrediente lactate.

Postul Crăciunului 2024, cunoscut și sub numele de postul Nașterii Domnului, este primul mare post din anul bisericesc (de la 1 septembrie) și începe în dimineața zilei de 15 noiembrie. Are o durată fixă, de 40 de zile, iar ultima zi de post va fi pe 24 decembrie 2024. Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului are loc pe 14 noiembrie.

Editor : Andreea Rubica