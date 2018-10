Referendum familie. O persoană a votat de două ori. Prima oară nu a ales opțiunea pe care și-o dorea

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dajbog, a făcut, la ora 13:00, noi declarații legate de modul de desfășurare al referendumului în țară. Printre incidentele care au avut loc în prima partea a zilei de sâmbătă, MAI anunță că o persoană din Prahova le-a spus polițiștilor că a votat de două ori pentru că după primul vot și-a dat seama că nu a ales opțiunea pe care și-0 dorea, de fapt.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Toate secțiile de votare din țară s-au deschis și procesul de vot se desfășoară în condiții de normalitate.



Referitor la situația din sectorul 3 al Capitalei, precizăm că au fost deschise toate secțiile de votare după ce președinții care nu s-au prezentat pentru preluarea secției de vot, au fost înlocuiți. La acest moment, votarea se desfășoară normal.



La secția de vot din Teleorman unde președintele a anunțat că a avut un deces in familie, procesul de votare a început după ce a fost desemnat un alt președinte.



La o secție din județul Iași, votarea a fost întreruptă pentru scurt timp deoarece președintelui secției i s-a făcut rău, acesta fiind schimbat. Procesul de vot a fost reluat fără alte probleme.



Din punct de vedere al ordinii publice, până la această oră nu au fost semnalate probleme deosebite.



Au fost înregistrate 12 sesizări de posibile încălcări ale legii în legătură cu desfășurarea referendumului. În urmă verificărilor, 3 dintre semnalări nu s-au confirmat.



În municipiul Ploiești, un cetățean a sesizat Poliția cu privire la faptul că nu a fost lăsat să voteze pe baza pașaportului. S-a întocmit dosar penal pentru împiedicarea exercitării dreptului la vot.



Reamintim că cetățenii români pot vota cu pașaportul, la secțiile de vot din țară, doar dacă pe pașaport este trecută mențiunea că au domiciliul în altă țară decât România. Vorbim aici de pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar și pașaportul simplu electronic. Cetățenii români care au domiciliul în România pot vota cu cartea de identitate, buletinul de identitate și cartea de identitate provizorie.



Lista completă a documentelor pe baza cărora se poate vota a fost clarificată într-o hotărâre a Biroului Electoral Central.



Tot în Ploiești, membrii biroului electoral al unei secții de vot au părăsit secția cu urna specială, însoțiți de un polițist de la Poliția Locală, în condițiile în care aveau obligația să solicite ca paza să le fie asigurată de personal MAI. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului urnei speciale.



Într-o altă localitate din Prahova, polițiștii efectuează cercetări față de o persoană care i-a anunțat pe membrii unei secții de votare că a votat de două ori la două secții diferite. Persoana în cauză a motivat că după ce a votat prima dată și-a dat seama că nu a votat cum și-ar fi dorit.



În Pitești, președintele unei secții de votare a sesizat faptul că trei de persoane consumă băuturi alcoolice în apropierea secției de votare. La fața locului a fost trimisă o patrulă de jandarmi, care a constatat că persoanele nu consumau băuturi alcoolice, dar tulburau liniștea publică. Au fost sancționate cu 200 de lei fiecare.



În județul Caraș-Severin, polițistul care făcea parte din dispozitivul de pază al unei secții de votare a observat un bărbat care avea asupra sa un pistol cu bile de cauciuc și care se pregătea să intre în secție. Acesta a fost condus la subunitatea de politie unde s-a stabilit că se afla sub influența băuturilor alcoolice, sens în care a fost sancționat contravențional conform Legii privind regimul armelor și munițiilor care interzice purtarea armei sub influența băuturilor alcoolice.



Efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor verifica în continuare toate sesizările privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni pentru a stabili cu certitudine existența aspectelor semnalate. Acolo unde va fi cazul, vor fi luate măsurile prevăzute de lege.



Încurajăm toți cetățenii care au cunoștință despre încălcări ale legii în legătură cu referendumul să sesizeze președintele biroului electoral al secției de votare sau Poliția ori să sune la 112.



Dintre cele 674 de persoane cu drept de vot din centrele de reținere și arest preventiv ale Poliției Române, au formulat cerere pentru a vota cu urna specială 513. Până la ora 12.00, au votat 219 dintre acestea”, transmite Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI.

Etichete:

,

,