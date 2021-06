Rezultate LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc | Joi, 24 iunie 2021, peste 5,84 milioane de euro, premiul la Joker

Joi, 24 iunie 2021, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 20 iunie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,82 milioane de lei.

Numerele extrase joi , 24 iunie 2021

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Premiul de azi la Loto 6/49: A proximativ 451.000 de euro (peste 2,20 milioane de lei)

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 2,20 milioane de lei (aproximativ 451.000 de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,72 milioane lei (peste 351.000 de euro).

Premiul de azi la Joker : P este 5,84 milioane de euro (peste 28,78 milioane de lei)

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 28,78 milioane de lei (peste 5,84 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 346.700 de lei (peste 70.300 de euro).

Premiul de azi la Loto 5 /4 0 : A proximativ 72.000 de euro (peste 354.000 de lei)

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 354.000 de lei (aproximativ 72.000 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 120.600 de lei (peste 24.500 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 129.000 de lei (peste 26.200 de euro).

Duminică, 20 iunie, zi norocoasă pentru mai mulți jucători

Un jucător care și-a încercat norocul la o agenție din Buzău, cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc a fost la doar un număr distanță de câștigarea marelui premiu la Loto 6/49. S-a ales însă cu premiul de categoria a II-a în valoare de 159.355,60 lei.

Câștigul de categoria a III-a la Joker, în valoare de 155.333,63 de lei a fost obținut pe un bilet jucat la o agenție din Tulcea și completat cu două variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus, iar posesorul acestuia se poate considera desigur un norocos.

De noroc cu plus a avut parte un jucător care a jucat la o agenție din Piatra Neamț un bilet cu două variante simple la Joker și 10 variante la Noroc Plus. Pe lângă câștigul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 147.722,08 lei, posesorul biletului norocos a obținut la același joc și cinci câștiguri de categoria a II-a și patru de categoria a III-a, în total 178.854,88 lei.

Cu noroc a fost și un bilet jucat la o agenție din Bacău completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Posesorul biletului norocos s-a ales cu premiul de categoria a II-a al jocului Noroc, în valoare de 88.936,92 lei.

Campania Promoțională TE VACCINEZI Ș I CÂȘTIGI

În perioada 14-27 iunie 2021, Loteria Română organizează campania promoțională TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI, în susținerea programului național de vaccinare împotriva virusului COVID-19.

Pentru această campanie, care se desfășoară în toate agențiile loto, Loteria Română pune în joc premii in bani în valoare totală de 100.000 de lei, după cum urmează: un premiu în valoare de 50.000 de lei și 5 premii a câte 10.000 de lei fiecare.

Astfel, pentru fiecare bilet jucat la oricare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 în perioada 14-27 iunie 2021 jucătorii vor primi câte un talon gratuit de participare la tragerea la sorți.

Talonul completat cu datele solicitate se va depune în perioada 14-27 iunie 2021, inclusiv în oricare din urnele special amenajate în cadrul agențiilor loto.

Tragerea la sorți va avea loc duminică, 4 iulie 2021.

Atribuirea premiilor va fi făcută pe baza prezentării actului de identitate și a adeverinței de vaccinare (pentru prima doza sau rapel, in copie) emisă de Ministerul Sănătății. Adeverința de vaccinare trebuie să fie emisă până la data de 3 iulie 2021, inclusiv.

Mai multe detalii, inclusiv Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea campaniei promoționale TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI, sunt disponibile pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro.

