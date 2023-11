România trăiește la extreme: bogăție și sărăcie. Cel mai ridicat nivel de trai este în Capitală, unde fiecare locuitor are peste 15 mii de euro pe an de cheltuială, arată datele unui studiu GfK. La polul opus se află zona Moldovei, în special Vaslui, unde oamenii de acolo au de aproape 4 ori mai puțini bani decât cei din București. Discrepanțele mari ar fi cauzate de lipsa unei infrastructuri bune, în special în zona de nord a țării, acolo unde investițiile au fost puține în ultimii ani.

În ultimii ani, banii de cheltuială ai românilor au crescut. De la 4.200 de euro, cât era uîn 2021, acum au ajuns la peste 7.700 de euro de locuitor pe an, arată un studiu recent GfK.

Cea mai mare putere de cumpărare este chiar în Capitala țării, unde fiecare locuitor are peste 15 mii de euro de cheltuială pe an, cu 98% mai mult decât media țării. La polul opus se afla vasluienii, care au aproape de 4 ori mai puțini bani decât bucureștenii.

În 32 județe din țară, românii au un venit disponibil pentru cumpărături de sub 7.000 de euro pe an. Singurele zone în care puterea de cumpărare este mai mare, sunt zone dezvoltate, precum Cluj, Timiș și Ilfov. Acolo banii de cheltuială a oamenilor depășesc suma de 11 mii de euro pe an. Din acest motiv, tot mai mulți români s-au mutat în aceste zone.

Dragoș Cabat - economist: Odată ce ai infrastructură încep să vină investitorii, odată ce vin investitorii se creează locuri de muncă. Sunt câteva orașe ce atrag investiții și acolo clasa de mijloc crește rapid, la fel și puterea de cumpărare. În zona Moldova, Oltenia, sunt zone rurale care au fost lăsate să nu fie așa dezvoltate pentru că ele aduc votanți fideli partidelor populiste.

Însă traiul din România este cu 56% sub media europeană. Din acest motiv, tot mai mulți români au părăsit țara pentru a căuta un trai mai bun. Avem în jur de 5,7 milioane de români plecați în străinătate, cei mai mulți fiind în Spania, Italia și Franța, acolo unde puterea de cumpărare începe de la 16 mii de euro și ajunge chiar și la 23 de mii de euro.

Irene Costelian - jurnalist în Franța: În Franța totul este foarte scump. Cineva care câștigă 2000 și ceva de euro, la Paris ar fi foarte sărac, de exemplu.

Cea mai mare putere de cumpărare din Europa este în Liechtenstein, unde fiecare locuitor are peste 68 de mii de euro pe an.

