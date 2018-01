Românul-erou care s-a luptat cu teroriștii la Londra vrea să dea în judecată Marea Britanie

Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecută, când s-a luptat cu un grup de terorişti în centrul Londrei şi a adăpostit 20 de trecători în brutărie, cere despăgubiri Regatului Unit. E supărat şi consideră că britanicii sunt nerecunoscători. Autorităţile nu i-au asigurat protecţie, la serviciu nu s-a putut întoarce din cauza traumei, iar proprietara casei unde stătea cu chirie i-a cerut să plece, de teamă să nu se răzbune pe ea prietenii atentatorilor.

Florin Morariu, un tânăr de 32 de ani de la Iaşi, se plânge că a rămas doar cu mulţumirile britanicilor. În iunie 2017, când un grup de tineri a început să înjunghie oameni la întâmplare într-o piaţă aglomerată de la Londra, lucra în apropiere şi a încercat să alunge agresorii. A deschis uşile brutăriei ca să ofere adăpost trecătorilor înspăimântaţi.

La şapte luni după atacul ce a lăsat în urmă şapte morţi şi 48 de răniţi, el s-a întors acasă pentru că nu se mai simţea în siguranţă în Regat.

„Mi-au spus că nu pot să ma încadreze în protecția martorilor, deoarece cei trei au murit și ceilalți 12 au fost arestați. Oriunde mă duc eu trebuie să fiu atent să mă uit să văd dacă nu se întâmplă ceva”, spune Florin Morariu.

În plus, brutarul din Moldova a rămas cu traume după atentat. Medicii britanici îi asigură acum un tratament care să îl facă să uite teama şi să scape de coşmarurile din ficare noapte.

„Frica mea o să fie toată viața. Toată lumea erou, erou, dar ajungi să vezi că toți au dat doar promisiuni și cam atât. Sunt de șapte luni acasă, nimeni nu a făcut nimic pentru mine, doar promisiuni”, a declarat tânărul pentru Digi24.

Eroul britanicilor este în concediu medical până la sfârşitul lunii. Se teme să se întoarcă, însă, la Londra. Şi-a angajat un avocat care să clarifice situaţia cu autorităţile din Marea Britanie. Crede că are dreptul la despăgubiri: nu mai are unde să locuiască şi nici de serviciu nu se simte în stare să se apuce din nou. Iar toate acestea nu s-ar fi întâmplat, spune el, dacă nu dădea nas în nas cu teroriştii.

„Eu sunt un om simplu, nu am cum să pot să lupt de unul singur. M-am simțit neîndreptățit, deoarece am fost lăsat fix de izbeliște. Nimeni nu făcut nimic pentru mine. S-au spălat pe mâni toți”, se plânge Florin.

„El avea contract de muncă, avea o ședere de trei ani de zile în Anglia și în mod sigur are o protecție socială, concretă. E vremea să facem mai mult decât s-a făcut până acum pentru eroul nostru”, spune Gianina Poroșnicu, avocat.

Între timp, eroul de la Londra se gândeşte să îşi găsească serviciu în ţară.

