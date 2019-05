VIDEO. Florin Morariu, eroul unui atac terorist din Anglia, rupe un steag PSD la mitingul din Iași

PSD a organizat un miting, la Iași, pe 9 mai, de Ziua Europei, simultan cu mitingul informal al liderilor UE de la Sibiu. În același timp, în jurul Pieței Unirii din oraș s-au strâns persoane care au scandat „Hoții!” și „PSD, ciuma roșie”. Printre aceștia s-a aflat și Florin Morariu, ieșeanul decorat de regina Elisabeta a II-a pentru gestul său de curaj din timpul unui atac terorist din Londra.

Florin Morariu, ieșeanul care a salvat viețile a aproximativ 10-20 de persoane în timpul unui atac terorist, la Londra, în iunie 2017, și a reușit să pună un terorist pe fugă după ce l-a urmărit cu un făcăleț, s-a aflat joi la demonstrația anti-PSD care a avut loc în timpul mitingului la care a vorbit Liviu Dragnea.

El a fost surprins de reporterii Digi24 în timp ce rupe un steag cu Partidul Social Democrat.

Florin Morariu a fost decorat în luna aprilie a acestui an cu distincţia pentru curaj, din partea reginei Elisabeta a II-a, fiind pentru prima oară când o astfel de medalie este conferită unui român. „Uneori stau şi mă gândesc că şi eu, la fel ca şi ceilalţi 6-7 milioane de români care am plecat din ţara asta nu am plecat de bine. Am plecat deoarece în România e foarte greu să-ţi mai îndeplineşti un vis”, a spus el, pentru Digi24.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la mitingul PSD de la Iaşi că Traian Băsescu şi Klaus Iohannis „au mânat acest popor spre ură şi dezbinare”. „Să-i spunem lui Iohannis că patria înseamnă pace, nu război, patriotismul înseamnă conştiinţă, nu case obţinute fraudulos”, a afirmat el.

La mitingul PSD de la Iaşi au fost aproximativ 10.000 de membri şi simpatizanţi. Liviu Dragnea a făcut o baie de mulţime înainte de a ajunge la scena pregătită pentru manifestaţie. La miting nu a fost prezentă Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în Alba şi Cluj.

