Românul care s-a luptat cu teroriștii la Londra, decorat de regina Elisabeta a II-a

Brutarul din Iași care a devenit eroul Marii Britanii în vara lui 2017, când s-a luptat cu un grup de terorişti în centrul Londrei şi a adăpostit 20 de trecători în brutărie, va primi o decorație de la regina Elisabeta a II-a.

Florin Morariu este un tânăr de 32 de ani din Iaşi care în vara anului trecut se află la muncă într-o brutărie din centrul Londrei, atunci când un grup de tineri a început să înjunghie oameni la întâmplare într-o piaţă aglomerată din apropiere.

El a încercat să alunge agresorii și chiar l-a lovit pe unul dintre ei cu un coș, apoi i-a adăpostit pe trecătorii înspăimântaţi.

Pentru gestul său eroic, românul va primi distincția "The Queen's Commendation for Brave Conduct", la recomandarea premierului Theresa May și acceptată de regina Elisabeta a II-a.

Potrivit informațiilor, el nu va fi primi distincția de la suverana Marii Britanii, ci de la un oficial britanic din țara noastră.

Opt oameni au murit și peste 40 au fost răniți în atacul din 3 iunie 2017.

