Sora jandarmului care a lovit protestatari este profesoară şi a fost condamnată pentru lovirea unui elev

Sora jandarmului buzoian Răducu Şerban, filmat cum lovea cu protestatarii din Piaţa Universităţii din Capitală, predă Geografia în loalitatea Padina şi a fost condamnată la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă în luna noiembrie 2016, scrie News.ro. Potrivit presei, Mihaela Burnel este nora liderului PSD Padina.



Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Mihaela Burnel fostă Şerban a întrat în invăţământ în anul şcolar 2013-2014, iar în vara anului 2015 a avut un incident cu un elev de clasa a VI-a de a Şcoala din Padina, pe care l-a pălmuit în faţa clasei. Părinţii copilului au mers să discute cu profesoara şi apoi s-au adresat Poliţiei care a deschis un dosar penal. Dosarul a ajuns în instanţă, iar magistraţii Judecătoriei Pogoanele au condamnat-o pe sora jandarmului în septembrie 2016 la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru purtare abuzivă.

„În baza art. 396 alin. (1), (4), (10) Cpp raportat la art. 83 Cp, stabileşte pedeapsa de 6 luni închisoare în sarcina inculpatei BURNEL MIHAELA sub aspectul săvârşirii purtare abuzivă, prevăzută de art. 296 alin. 2 C. pen. În baza art. 83 alin. (1), (3) Cp amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile art. 84 Cp. În baza art. 85 alin. (1) Cp pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Buzău, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) Cp pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciul de Probaţiune Buzău. În baza art. 404 alin. (3) Cpp atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv, revocarea amânării, aplicarea şi executarea pedepsei. Ia act că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă. In baza art. 274 alin. 1 Cpp obliga inculpata la plata sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publică, astăzi 28.09.2016”, se arată în sentinţa Judecătoriei Pogoanele.

Foto: Adevărul

Cum decizia Judecătoriei Pogoanele nu era definitivă profesoara Mihaela Burnel a făcut apel, iar în luna noiembrie Curtea de Apel Ploieşti a respins contestaţia, decizia Judecătoriei Pogoanele rămânând definitivă.

„În baza disp.art.421 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul BURNEL MIHAELA, împotriva sentinţei penale nr.89/28 septembrie 2016 pronunţată de Judecătoria Pogoanele. În temeiul disp.art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă apelanta - inculpată la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Dispune plata sumei de 195 lei, onorariu avocat din oficiu pentru intimata - persoană vătămată Bălan Daniel Iulian, din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 25 noiembrie 2016”, se arată în sentinţa judecătorilor de la Curtea de Apel Ploieşti.

