Oficialii constată că statul a eșuat să își protejeze cetățenii, dar nu reușeșc nici în ruptul capului să vină cu măsuri concrete care să îi ocrotească pe oameni. Mai mereu, liderii care sunt în funcții-cheie sunt uimiți de cât de disfuncțional este sistemul, însă nu mișcă un deget pentru a-l schimba. În lipsa oricărei acțiuni din partea statului, tot ce se rămâne în societate este doar frustrare, supărare și lipsă de încredere în instituțiile fundamentale.

Klaus Iohannis: Statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii.

Marcel Ciolacu: E nepermis să avem o mulțime de instituții de control care își pasează vina una alteia. Cine nu înțelege să și facă treabă, să plece acasă.

Nicolae Ciucă: Cerem măsuri pentru toți vinovații. Nu contează ce minister.

Reporter: De la PNL e responsabil cineva? Vreun ministru?

Nicolae Ciucă: Nu avem informații în acest sens.

Marius Budăi: Niciodată n-o să mă urc pe o astfel de emoție să spun că cineva e mai vinovat. Am spus foarte clar ce atribuții are Ministerul Muncii.

Gabriela Firea: Ministerul Familiei, pe care îl conduc temporar, nu avizează cămine de bătrâni și pentru dizabilități. Nu exercită control asupra acestor instituții.

Alexandru Rafila: Ministerul Sănătății nu are o responsabilitate directă. Atunci când facem controale, fiecare face pe bucata lui.

Klaus Iohannis: O rușine națională!

Obișnuiți cu lipsa de reacție a autorităților în majoritatea situațiilor critice, oamenii devin tot mai neîncrezători în capacitatea statului de a-i proteja. O arată chiar datele ultimului sondaj Curs. Peste 90% dintre cei chestionați nu mai au încredere în politicieni și în instituțiile de vârf precum Guvernul, Parlamentul și președinția. 73% sunt de părere că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție greșită.

Instituțiile cu cea mai puțină încredere din partea românilor:



Parlament (93% nu au încredere)

Partide politice (93% nu au încredere)

Președinție (90% nu au încredere)

Guvern (88% nu au încredere)

Sursa: Sondaj Curs, realizat în perioada 19 - 27 mai 2023

Tânăr: Tocmai ne pregătim să plecăm din țară. Totul este corupt. Nu suntem protejați deloc. Drept dovadă ce se întâmpla acum cu azilele.

Femeie: Nu ne putem crește copiii în liniște, nu avem o pensie decentă. Mai mult, sistemul de Sănătate nu e așa cum ne dorim.

Femeie: Sunt niște mincinoși și niște hoți.

Bărbat: Nu am încredere. Se vede... jocurile pe care le fac... viața, uitați-vă la piață, peste tot, la condiții...

Tânără: Sincer, nu am încredere în statul român, fără nimic de adăugat.

Femeie: Îmi pare rău, cred că mi-am pierdut puțin din patriotism, din păcate. Pentru că dacă vezi în altă țară, alte conceptii... altă mentalitate, totul e mai simplu.

