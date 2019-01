Taximetriștii, reclamați de peste 24.000 de ori într-un an. Cele mai frecvente plângeri

De 24.000 de ori au fost reclamaţi taximetriştii din Bucureşti, anul trecut. Fie au blocat circulaţia autobuzelor, fie au parcat în locuri nepermise, au refuzat curse, au inventat tarife sau le-au vorbit urât clienţilor. Lista neregulilor e nemăsurată, dar a adunat în procesele verbale ale Poliţiei Locale amenzi de peste două milioane de lei, doar în 2018.

-Atestat!

-Nu-l am la mine.

-Obligaţia dvs. în momentul unui control este să prezentaţi toate documentele. Îl aveţi sau nu îl aveţi?

-Nu îl am.

Taximetriştii din Bucureşti au strâns anul trecut amenzi de peste două milioane de lei. Poliţiştii locali au găsit haos în documentele lor.

-Buletin, copie după buletin nu aveţi... Dânsul va fi sancţionat.

-De ce nu aveţi legitimaţie?

-Am, dar nu e vizată pe anul acesta. Am schimbat maşina şi nu am mai stat să o vizez.

-Aţi mai luat amenzi?

-La greu!

Din opt taximetrişti parcaţi în aceeaşi staţie, doar unul avea toate documentele în regulă. Iar cei care s-au simţit cu musca pe căciulă şi-au încuiat maşinile şi au fugit de poliţişti. I-au sancţionat, însă, de pe margine, clienţii nemulţumiţi.

-Fac numai măgării. Dacă vrei să urci, ei vorbesc, nu pun aparatul. Cursa face vreo şapte lei şi ei cer de patru ori mai mult decât trebuie să dai.

-E la reparat staţia.

-O să fiţi sancţionat. Amenda e de la 1.000 la 5.000 de lei.

-Aţi mai primit sancţiuni?

-Da, tot pentru staţie, mi se arde mereu staţia.

24.000 de oameni au sunat anul trecut la Poliţia Locală Bucureşti pentru a-i reclama pe taximetriştii din Bucureşti.

Daniel Răşică, director general Poliţia Locală: Foarte multe plângeri de la cetăţeni pe faptul că sunt refuzaţi sau, aşa cum se spune, li se face preţ la cursă, avem foarte multe plângeri vizavi de comportamentul taximetriştilor. Vin pe câte trei benzi, nu mai ţin cont de nimic, nu mai ţin cont de buna desfăşurare a transportului în comun.

Aproape 6.300 de taxiuri, din cele 10.000 câte sunt în Capitală şi în Ilfov, au fost verificate anul trecut de poliţiştii locali.

