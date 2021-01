Trump, interzis pe rețelele sociale: Este timpul unei regândiri fundamentale a social media? 

Interzicerea lui Donald Trump de pe rețele sociale precum Twitter, Facebook sau Instagram a împărțit lumea în două. Pe de o parte, sunt cei care spun că libertatea de exprimare nu poate fi suprimată, iar de cealaltă parte sunt cei care consideră că este nevoie de astfel de decizii, pentru că rețelele sociale nu pot și nu trebuie să fie folosite pentru instigări de niciun fel. Pe de altă parte, giganți americani precum Google și Apple au suspendat de pe platformele lor aplicația Parler, preferata susținătorilor lui Donald Trump. Acolo, în ultima perioadă a fost observată o puternică creștere a incitărilor la violență. Rețelele sociale sunt de ceva vreme în vizorul politicienilor, dar și al artiștilor pentru modul în care gestionează postările, mai ales pe cele care incită la violență și ură.

De câteva zile a început o dezbatere despre puterea giganților IT. Marea întrebare după suspendarea conturilor lui Donald Trump de pe social media este dacă suntem în fața unui pumn în gura libertății de exprimare sau martori la o curățenie prea mult amânată.

„Cred că a sosit timpul unei regândiri fundamentale a mediilor de socializare”

Sacha Baron Cohen, actor: Voltaire avea dreptate când zicea că „aceia care te pot convinge de absurdităţile lor, te pot face să comiţi atrocităţi”. Şi reţelele de socializare permit dictatorilor să livreze absurdităţi miliardelor de oameni. Cred că a sosit timpul unei regândiri fundamentale a mediilor de socializare, a modului în care difuzează discursul urii, minciunile şi teoriile conspiraţiei.

În orice altă industrie, o companie poate fi găsită vinovată când produsele ei sunt defecte. Când motoarele explodează sau centurile de siguranţă nu funcţionează, companiile retrag maşinile respective de pe piaţă. Zeci de mii de maşini ce costă miliarde de dolari. Mi se pare corect să le spunem companiilor: Twitter, Facebook şi Youtube: produsele voastre sunt defecte, sunteţi obligaţi să reparaţi acest lucru, indiferent de câţi moderatori trebuie să angajezi!

„Avem nevoie în momentul ăsta de un «înțelept global»”

Lucian Mândruță, realizator „Ediția de Dimineață”: Defect e chiar sufletul uman, e chiar felul în care noi suntem construiți. Pentru că toți acești demagogi din rețele sociale folosesc spaimele noastre, folosesc emoțiile noastre ca să ne ducă spre o situație în care, alături de ei, suntem în stare de aproape orice. Trump e doar un exemplu, dar sunt în multe alte locuri din lume lucruri similare.

Oamenii se urăsc între ei, ajung să-și dea în cap, pentru că unul are o părere, celălalt are o părere, și cel care are părerea mai puternică reușește să-i convingă pe cei din jur lui să și acționeze.

La fel cum Facebook e o companie care dorește să facă curățenie în zona de mesaj, nu neapărat în zona de oameni, la fel sunt alții care doresc să profite de chestia asta. Sunt companii de business care vor să facă bani din faptul că niște cetățeni doresc să discute între ei despre cum omenirea e defectă, condusă de pedofili 5G și care să-i facă sclavi pe toți ceilalți. Ăsta este un discurs care funcționează și oamenii vor să îl consume în continuare. Deci e o cerere pentru el.

Asta este mai îngrozitor, că există oameni dispuși să plece urechea. Vor să își facă un cult. Ce vorbim noi aici sunt aproape secte religioase. Trump e un șef de cult, e un guru. Asta e o problemă veșnică a omenirii. Cum să faci pe om să se comporte civilizat? Cum să faci pe om să nu-i mai urască pe alții? Nu cred că vom reuși cu amenzi și cu blocări.

„ În istoria speciei noastre sunt mai dese cazurile în care oamenii care cred absurdități trec la fapte, decât, nu”

Suntem într-o situație cu totul nouă. Să ne imaginăm că Pământul se află din nou în postura în care se afla acum 3-4 mii de ani. Adică e doar un sat în care oricine poate să discute cu vecinul lui și să-l convingă că al treilea vecin este un vrăjitor care noapte le otrăvește porcii.

Ce se întâmpla în sat? Cine făcea ordine? Erau toți trași la răspundere pentru asta? Nu! În general, satul apela la o autoritate, adică la un înțelept, la bătrânul satului, care spunea că „nu vine ăla noaptea”. Sau, din contră, satul punea ochii pe vecinul ăla care „venea noaptea” și îl omorau pur și simplu.

În istoria speciei noastre sunt mai dese cazurile în care oamenii care cred absurdități trec la fapte, decât, nu.

Să nu uităm că suntem la 70 de ani distanță de nazism, care este o ideologie care la un moment dat în anii 30 în Germania și în Italia spunea că în interiorul societăților sunt unii diferiți – în cazul Germaniei, evreii -, din cauza cărora toți ceilalți o duc prost, și trebuie lichidați. Și s-a și întâmplat chestia asta.

Dacă puteai să interzici publicația nazistă în 1929, în Germania, ai face-o sau nu? E libertate de expresie, sau nu?

Pe de altă parte, să reduci totul la Hitler, iarăși este o greșeală, pentru că oamenii ăia, mulți dintre ei, nu doresc să facă crime, nu sunt ucigași.

Avem nevoie în momentul ăsta de un „înțelept global” al acestui sat care am devenit. Nu știu cine ar putea să fie.

Editor : Liviu Cojan