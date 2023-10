Un tânăr a violat o fată de 13 ani în subsolul unui bloc din București, după ce s-au cunoscut pe o aplicație de dating

Poliţiştii de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de racolarea minorilor în scopuri sexuale în formă continuată şi viol.

În fapt, la data de 8 octombrie, Secţia 15 Poliţie a fost sesizată, de către o femeie, cu privire la faptul că, în zilele de 30 septembrie, respectiv 1 octombrie, un tânăr pe care fiica sa, în vârstă de 13 ani, l-ar fi cunoscut prin intermediul unei aplicaţii online de dating, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu minora, prin constrângere fizică şi morală, în timp ce se aflau într-o boxă a unui bloc din Sectorul 4, scrie News.ro

„Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale - Sector 4, iar în urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de către un tânăr, în vârstă de 23 de ani. Astfel, în vederea administrării materialului probator, la data de 20 octombrie 2023, a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară, bănuitul fiind depistat şi condus la audieri. Cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore, ulterior, faţă de acesta, fiind dispusă măsura arestului preventiv, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale - Sector 4, sub supravegherea procurorului specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de racolarea minorilor în scopuri sexuale şi viol. Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi a specialistului IT din cadrul Parchetului de lângă Curtea de Apel Bucureşti”, arată comunicatul de presă al Poliţiei Capitalei.

În astfel de situaţii, atât Poliţia Capitalei, cât si procurorii specializaţi în investigarea unor astfel de cazuri, recomande următoarele:

Atunci când aleg o victimă, infractorii au două motivaţii principale:

- Un interes de natură sexuală, obiectivul fiind acela de a obţine materiale de natură sexuală (fotografii sau înregistrări video) sau o întâlnire în persoană, în scopuri sexuale.

- Un interes economic, obiectivul urmărit fiind acela de a obţine foloase materiale în urma şantajului.

Mesajul poliţiilor din întreaga Europă pentru victime este „nu plătiţi şi nu vă fie ruşine să raportaţi fapta”.

"Dacă cineva încearcă să vă ameninţe prin publicarea de fotografii sau imagini compromiţătoare, dacă nu îi oferiţi bani sau nu continuaţi să îi oferiţi bani, poliştii recomandă urmatoarele:

- Nu trimiteţi alte materiale şi nu plătiţi nimic.

- Cereţi ajutor, nu sunteţi singuri.

- Păstraţi dovezile. Nu ştergeţi nimic.

- Opriţi comunicarea cu cei care vă cer bani. Îi puteţi bloca.

- Raportaţi evenimentul."

