Vacanţă "all-inclusive" pentru pensionari: "O să alegem iar PSD-ul. Păi cine trimite-n excursie decât PSD-ul?"

Pensionarii Capitalei s-au trezit cu noaptea-n cap, ca să fie siguri că ajung primii pe plajă... în Grecia. Cei mai norocoşi o mie primesc cadou de la primarul general, din banii contribuabililor, o vacanţă all-inclusive pe tărâmul zeilor. Cadoul îi costă pe bucureşteni două milioane de lei. Prima plecare va fi la finele lui august, cealaltă în septembrie. Deocamdată se întocmesc actele de plecare. Pensionarii aleargă după documente, completează formulare. Este îmbulzeală şi, pe alocuri, nemulţumiri şi tradiţionalii nervi.

-Lasă-mă, mă, băiatule!

- Haideţi, doamnă, că plecaţi în Grecia, nu mai fiţi supărată!

- Nu mai... Suntem foarte transpirate.

- Cred, cred...

- Ne-a trimis de 10 ori ca să putem să luăm o adeverinţă. Dar nu se poate: de azi dimineaţă, de la 6, să umblăm după o adeverinţă. Să umbli de colo-colo, din cartier în cartier, nu-i uşor. Crede-ţi-mă: de la 6 de când sunt aici, uitaţi-vă cât este ceasul şi eu n-am apucat. Cred că-i 11. Sau cât?

-Lăsaţi că plecaţi în Grecia şi vă relaxaţi!

- Să dea Dumnezeu la toată lumea, şi nouă.

Cu voia primăriei mari şi fără să fie obligaţi să scoată vreun cent sau leu din buzunare, o mie de pensionari bucureşteni se vor relaxa opt zile pe tărâmul zeilor, pe banii bucurştenilor. În staţiunea Paralia - Katerini, locurile sunt însă limitate. Pleacă doar primii o mie admişi. Şi sunt eligibili doar cei care au cel puţin 50 de ani împliniţi, locuiesc în Bucureşti şi au un venit brut mai mic sau cel mult egal cu 1.900 de lei.

Ştefan Tiriteu - dir. Adj: Prima dată se pleacă la finalul lunii august, în 24 august, dacă nu mă înşel. Se pleacă vinerea şi returul e sâmbăta după masa.

-Totul asigurat?

-Da, totul este asigurat: transportul, cazarea şi trei mese pe zi.

Există şi bonusuri: petreceri şi excursii la Muntele Olimp şi Meteora. Tot gratis.

-V-a făcut doamna primar o surpriză mare!

-Ne-a făcut! O să-i alegem iar acum. O să alegem iar PSD-ul acum. Păi cine trimite-n excursie decât PSD-ul?

- Eu m-aş duce! Că am origini greceşti.

-Criterii, adeverinţe. Prea multe hârtii. Birocraţie, cum ar veni. Să stai să alergi...

- Aţi mai fost prin Grecia?

- Eu da, chiar în staţiunea în care au dânşii. În Paralia am fost. Am fost în Corfu, am fost! De două ori.

-Ce aţi muncit toată viaţa?

-Nu prea am muncit şi mi-e ruşine să spun treaba asta.

Până la prânz, depuseseră actele peste 150 de pensionari. Încă vreo 250 pregăteau. Cei care nu reuşesc să se înscrie astăzi, până la ora 16, pot reveni la ghişeele municipalităţii luni.

