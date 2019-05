VIDEO - Vremea rea a făcut ravagii în țară. Ce a rămas în urma ploilor

Ploile din ultimele zile au făcut ravagii în judeţele din Moldova. Sute de gospodării au fost inundate după ce râurile au ieşit din matcă. Cele mai mari probleme sunt în Bacău şi Vaslui. Au fost inundaţii şi în Neamţ, iar în Vrancea mii de oameni au rămas fără energie electrică, după ce vântul puternic a rupt cabluri şi a doborât stâlpi.

Sunt sute de familii din Vaslui, Bacău şi Neamţ ale căror locuinţe sau curți au fost inundate. Autorităţile locale au făcut un bilanţ pe care îl vor transmite mai departe pentru eventuale despăgubiri.

Meteorologii spun că vremea revine la normal şi ploile încetează, însă autorităţile rămân în alertă. Până la ora 10.00, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu şi Vaslui sunt sub atenţionare de cod portocaliu de inundaţii.

Hidrologii au emis și un cod galben de inundaţii până la ora 16.00. Vizate sunt majoritatea râurilor din centrul, nordul şi estul ţării, în total 15 judeţe.

În comunele Helegiu, Deleni, Drăgugești, Bălăneasa, peste 2.400 de persoane au rămas fără curent electric.

-Îmi vine să plâng! De aici a venit apa în livada toată... E plină livada de apă. Nu se mai știe ce e acolo.

-Tot ce ține de curte e sub apă, 1 metru jumate de apă.

-A plouat foarte mult. Tuna și fulgera, tuna și fulgera. Au fost cu barca, au scos o bătrână din fund, o bătrână de 84 de ani.

Alexandru Balic - ISU Bacău: În localitatea Negri, sat Mâgla, pârâul Mâgla s-a deversat într-o zonă în amonte și a deviat de la cursul normal, prin gospodăriile oamenilor. Au fost afectate aproximativ 50 de gospodării, fără victime.

Vremea rea a făcut ravagii şi în judeţul Vaslui. Apa a avut şi 2 metri înălţime. Salvatorii au intervenit cu şalupe pentru salvarea oamenilor si a animalelor surprinse de puhoaie.

-Am încercat, am făcut tot ce am putut, n-am mai putut să scot capra. A murit. Era până aici apa, până la piept. Până aici e un metru jumate!!

-A deschis soțul ușa și a intrat apa în casă și la 4 fără un sfert s-a dărâmat casa.

Cotele de inundaţii au fost depăşite pe râurile Bârlad şi Gârboveta.

Pentru protecţia populaţiei din zonele afectate a fost transmis şi un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

Etichete:

,

,