Spațiul aerian românesc e apărat în această vară de britanici

Patru avioane de vânătoare britanice de tip Eurofighter Typhoon vor ajuta forţele aeriene române să apere spaţiul aerian al ţării. Militarii care servesc Coroana britanică vor brăzda cerul României până la finalul verii.

Avioanele Typhoon s-au întors să apere spaţiul aerian al României, după ce aviaţia noastră a primit ajutor în trecut de la piloţii portughezi şi canadieni.

Patru avioane Eurofighter Typhoon vor survola țara în următoarele patru luni. La manșa unuia dintre ele se va afla Jim Lee, pilot cu 20 de ani de experiență în Royal Air Force.

„Am făcut astfel de misiuni NATO de poliție aeriană în Regatul Unit, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Dar, în plus, am făcut astfel de misiuni în țările baltice. Venind aici, misiunea în sine nu se schimnbă, doar locația”, spune pilotul britanic Jim Lee.

Eurofighter Typhoon, un avion de vânătoare dezvoltat de cele mai importante state europene, este folosit de 9 țări din toată lumea. În aviația britanică este din 2007.

„Au o sarcină foarte importantă, este vorba de reasigurare în cadrul NATO a flancului estic, este un flanc puternic, demonstrația că mâine suntem împreună”, a declarat ambasadorul Marii Britanii în România, Paul Brummel.

Misiunea comună de poliție aeriană va fi realizată și cu două Mig21 Lancer, manevrate de piloți români.

„Au venit de câteva zile și parcă ne cunoaștem de o viață. Astăzi am executat o misiuni de poliție aeriană împreună, a fost nevoie de maxim 30 de minute să stabilim detaliile misiunii”, spune Daniel Moise, comandantul piloților români.

„Anul acesta vom avem mult mai multe exerciții și vor fi exerciții comune și cu trupele de uscat, și cu marina”, detaliază Eduard Dodu, comandantul bazei Mihail Kogălniceanu.

„Măsurile de reasigurare stabilite la cele două summituri, de la Țara Galilor și cel din Varșovia, vor fi completate și cu alte măsuri, și pe parte navală”, a precizat Mircea Dușa, secretar de stat în MApN.

Pentru NATO, asigurarea spațiului aerian în frontul estic este un punct primordial.

„În termeni generali, suntem pregătiți pentru orice amenințare, într-o zonă care, după anexarea Crimeei, a devenit plină de provocări”, dă asigurări Ruben Servert, comandantul bazei aeriene Torrejon.

În total, 160 de militari britanici au fost detașați în România pentru misiunile de poliție aviatică.