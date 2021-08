Starea de alertă nu va fi prelungită în Sectorul 1. Prefectul Capitalei: Situaţia va fi sub monitorizare

Starea de alertă din Sectorul 1, declarată în urma crizei gunoaielor, nu va fi prelungită, a anunțat Prefectul Capitalei, Alin Stoica. El a spus că situația din teren arată că salubrizarea este, în acest moment, bună și nu se impune prelungirea stării de alertă.

Comitetul local pentru situații de urgență al Sectorului 1 ceruse o prelungire cu 15 zile a acestei măsuri.

„Eu sper să nu riscăm să ajungem la situaţia de acum o lună în Sectorul 1. Societatea de salubrizare a dat asigurări că are capacitatea necesară să continue. Evident că situaţia va fi sub monitorizare, având în vedere că este oarecum fragilă, toată această perioadă. Instituţiile de care am vorbit mai devreme vor monitoriza încontinuu situaţia din Sectorul 1 şi nu vom ezita să luăm măsuri în momentul în care lucrurile se vor înrăutăţi”, a spus Alin Stoica.

„Discuţiile sunt dese între Primăria Sectorului 1 şi salubrist pentru a ajunge la un acord pentru o perioadă mai îndelungată. Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a Sectorului 1 se teme că compania de salubrizare nu va avea capacitatea necesară de a presta serviciile mai departe. Asta rămâne de văzut. Nu se impune prelungirea măsurii stării de alertă. Ei îşi vor continua activitatea şi vor funcţiona la capacitate”, a adăugat prefectul.

Stoica a precizat că a avut o discuție și cu Primăria Sectorului 1 și cu Romprest și urmează ca în două zile acestea să se prezinte cu un plan care să asigure continuitatea serviciilor de salubrizare pe termen lung.

„Sper că ambele părți sunt conștiente de importanța pe care acest lucru o are pentru cetățenii Sectorului 1”, a mai spus el, potrivit Mediafax.

Primarul Clotilde Armand a convocat Consiliul Local pentru Situații de Urgență Sector 1, duminică, iar în cadrul ședinței s-a aprobat prelungirea stării de alertă în sector. Hotărârea a fost trimisă către Prefectura București, care a decis însă astăzi să o respingă.

