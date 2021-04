Statul la stat. Cum și-au pontat șefii și angajații Poliției locale din sectorul 1 peste 50.000 de ore suplimentare în pandemie

Și-au pontat peste 50.000 de ore suplimentare pentru care au primit aproape 2,5 milioane de lei. Vorbim despre activitatea șefilor și angajaților Poliției Locale Sector 1 în timpul stării de urgență și alertă de anul trecut. Primarul Clotilde Armand susţine că totul este ilegal. Potrivit legii, poliţiştilor locali nu li se pot acorda bani pentru orele suplimentare ci doar timp liber. Fosta conducere a poliţiei locale a interpretat însă legea după bunul plac astfel încât angajaţii să fie plătiţi. Culmea, cele mai multe ore suplimentare şi, implicit, cei mai mulţi bani i-au primit chiar şefii, ajungând şi până la 43.000 de lei pentru opt luni de zile. Urmăriţi un nou episod al campaniei Statul al Stat.

Şef Serviciu Ordine şi Linişte Publică: 624 de ore suplimentare, 43.168 de lei.

Şef Serviciu: 600 de ore suplimentare, 41.779 de lei.

Şef Birou Protecţia Mediului: 522 de ore suplimentare, 35.715 lei.

Şef Serviciu Dispecerat: 489 de ore suplimentare, 34.501 lei.

Director Executiv: 410 ore suplimentare, 32.863 lei.

Acestea sunt primele cinci cele mai mari sume încasate pentru ore suplimentare de angajaţii Poliţiei Locale Sector 1, în perioada martie - octombrie 2020. Iese în evidenţă un fapt: toţi sunt şefi.

Cel mai mult pare că a muncit şeful Servicului 2 de Ordine şi Linişte Publică. Din acte rezultă că a efectuat 624 de ore suplimentare pentru care a primit 43.168 de lei, adică aproape 5.400 de lei în plus la salariu, în fiecare lună.

Am mers la sediul Serviciului pentru a-l cunoaşte.

Discuție reporter-poliţist de serviciu:

- Vă deranjăm şi noi, de la Digi24 suntem.

- Îmi pare rău nu aveţi voie să filmaţi

- Cu domnul Daniel Munteanu am dori să vorbim şi noi.

- Este detaşat, este la DSP.

- Nu mai este şef de serviciu aici?

- Nu mai este, este la DSP.

- Am înţeles.

- Asta de când?

- De vreo săptămână, chiar două."

Am mers să îl întâlnim pe Tudorel Dinu, unul dintre cei trei directori executivi ai Poliţiei Locale Sector 1. Şi-a pontat 400 ore pentru care a primit 31.129 de lei. Ne spune că pentru a vorbi cu noi îi trebuie aprobarea şefilor.

Tudorel Dinu, director executiv Poliţia Locală Sector 1: „Un punct de vedere nu aş putea să vă dau eu pentru că nu sunt abilitat pentru treaba asta. Vă adresaţi conducerii şi conducerea trebuie să mă abiliteze să vă pot da un punct de vedere.”

Ne-am adresat conducerii însă aprobarea nu a mai venit.

În topul celor mai mari sume obţinute din ore suplimentare îl regăsim inclusiv pe fostul director general Ionuţ Deaconu. Pentru 282 de ore a încasat 25.804 lei. Între timp, a fost schimbat din funcţie iar acum este şeful Serviciului Intervenţii Rapide.

Jurnalist Digi24: Aş dori tare mult, dacă se poate, să am un punct de vedere şi de la dumneavostră.

Ionuţ Deaconu, fost director general Poliţia Locală Sector 1: „Deocamdată nu vreau să dau niciun punct de vedere pentru că am dat în judecată şi până nu se termină porcesul nu are rost.”

În total, cei aproximativ 300 de angajaţi ai Poliţiei Locale Sector 1 şi-au pontat în perioada martie-octombrie 2020, nu mai puţin de 50.392 de ore suplimentare pentru care s-au plătit aproape 2.500.000 de lei.

Banii, susţine actualul primar, au fost încasaţi ilegal.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: „Pentru ei a fost suficient că vechea administraţie a fost de acord, toţi aceşti şefi erau apropiaţi ai vechii administraţii. Faptul că nu era legal, că nu era justificat că era totul discutabil, nu conta. Ce conta era faptul că vechea administraţie a spus da, faceţi asta şi primiţi aceste venituri în plus, vă dublaţi veniturile.”

Poliția locală a sectorului 1 a vrut să comunice, până n-a mai vrut

În faţa acestei acuzaţii, am cerut un punct de vedere actualei conduceri a Poliţiei Locale. A fost desemnată să vorbească Alina Nincovici, persoana responsabilă de relaţia cu mass media. Împreună am stabilit ca interviul să aibă loc a doua zi. În plus, ne-a cerut şi întrebările pe care urmează să i le adresăm. Ulterior, fără prea multe explicaţii, am fost anunţaţi că doamna s-a răzgândit nu va mai avea loc niciun interviu.

Jurnalist Digi24: Dar s-a întâmplat ceva, adică vreau şi eu să înţeleg, asta vă întreb, de ieri până azi?

Alina Nincovici, responsabil relaţia cu publicul şi mass media: „Nu s-a întâmplat, doar că am foarte multă treabă şi în teren şi sunt foarte prinsă.”

Jurnalist Digi24: Păi ieri când am stabilit interviul nu ştiaţi că aveaţi treabă astăzi?

Alina Nincovici, responsabil relaţia cu publicul şi mass media: „Am vorbit cu domnul director i-am dat dumnealui toate detaliile, altceva mai aveţi să mă întrebaţi?”

Jurnalist Digi24: Poftiţi?

Alina Nincovici, responsabil relaţia cu publicul şi mass media: „Zic, am vorbit cu domnul director şi i-am dat toate detaliile.”

Jurnalist Digi24: Păi asta voiam să vă întreb, dacă s-a întâmplat ceva doamnă, că ieri părea că ne daţi acest punct de vedere, astăzi nu ştiu ce s-a întâmplat.

Alina Nincovici, responsabil relaţia cu publicul şi mass media: „Eu v-am spus că am vorbit cu domnul director şi i-am dat toate detaliile. Sunt în teren şi am foarte multă treabă.”

Jurnalist Digi24: A, şi vă reţinem.

Alina Nincovici, responsabil relaţia cu publicul şi mass media: „Da. Bine, o zi frumoasă.”

Un motiv al răzgândirii bruște ar putea fi faptul că, responsabila de relaţia cu presa, a bifat anul trecut nu mai puţin de 502 ore suplimentare pentru care a încasat 24.922 de lei.

Ce spune raportul Curții de Conturi despre pontaj

În martie anul trecut, prin decretul de instituire a stării de urgenţă pe teritoriul României, Poliţia Locală era trecută în subordonarea operaţională a Ministerului Afacerilor Interne. Un raport al Corpului de Control al Primăriei Sector 1 arată faptul că, fosta conducere a Poliţiei Locale a interpretat legea după cum i-a convenit astfel încât proprii angajaţi să aibă şi ei beneficiile financiare pe care le au poliţiştii din MAI şi să le fie plătite orele suplimentare.

Legea însă spune cât se poate de clar că, pentru poliţiştii locali, orele suplimentare se compensează doar cu timp liber şi nu pot fi plătite.

Jurnalist Digi24: Poliţia Locală poate beneficia de plata acestor ore suplimentare?

Cosmin Andreica, preşedinte Sindicatul Europol: Nu. Poliţia locală face parte din anexa, prevăzută în legea salarizării, de administraţie publică şi nu poate beneficia de ore lucrate suplimentar în momentul de faţă.”

Jurnalist Digi24: Eu aş fi vrut un punct de vedere în calitate de director al poliţiei care a semnat practic acea decizie, adică să ştiu care sunt argumentele în baza cărora aţi semnat acea decizie de a fi plătite aceste ore.

Ionuţ Deaconu, fost director general Poliţia Locală Sector 1: „Nu vreau să fac niciun comentariu până nu se pronunţă instanţa.”

Modul în care au fost plătite orele suplimentare, în timpul stării de urgenţă, au fost verficate şi de Curtea de Conturi.

Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1: „Curtea de Conturi a venit în control şi a spus că aceste sume sau acele sume au fost date legal. Punct. Deci altceva nu am ce să comentez.”

Doar că, raportul Curţii de Conturi precizează că poliţiştii locali au beneficiat de plata orelor suplimentare în baza articolului 53 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ori articolul invocat introduce câteva excepţii strict pentru „personalul militar, polițiști, polițiștii din penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională”.

Actul normativ nu face nicio referire la poliţiştii locali, lucru constatat și de Corpul de Control al Primăriei.

„Personalul Poliţiei Locale aşa cum este definit de Legea nr. 155/2010, fiind compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual, nu se încadrează în aceste excepţii prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a putea beneficia de plata orelor suplimentare”, se arată în raportul Corpului de Control al Primăriei Sector 1.

În aceste condiţii am întrebat, oficial, Curtea de Conturi cum a ajuns la concluzia că orele suplimentare au fost plătite legal. Aici apare supriza. În răspunsul primit, se foloseşte sintagma: se poate aprecia că ceea ce dă de înţeles că auditorii Curţii au interpretat şi ei legea aşa cum a făcut şi fosta conducere a Poliţiei Locale.

Mai concret, Curtea de Conturi spune că: „... se poate aprecia că, în contextul instituirii stării de urgenţă, în cadrul personalului cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice (...) poate fi inclus şi personalul care ocupă funcţii specifice de poliţist local”.

MAI spune că problema nu poate fi lămurită prin legea liberul acces la informaţii de interes public

Am cerut lămuriri şi de la Ministerul Afacerilor Interne. Au refuzat să le ofere pe motiv că solicitarea noastră nu se încadrează în legea 544 din 2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.

Conducerea Primăriei Sector 1 a decis să le ceară banii înapoi tuturor angajaţilor Poliţiei Locale cărora le-au fost plătite orele suplimentare. Mulţi dintre aceştia au contestat deja decizia în instanţă.

Otilian Anton, poliţist local, lider sidical: „Dacă instanţa judecătorească va considera că nu avem dreptate, atunci sigur că vom înapoia aceşti bani către Poliţia Locală, respectiv către primăria sectorului 1 pentru că sunt bani publici şi dacă o instanţă va considera că sunt bani luaţi ilegal îi vom da înapoi”.

