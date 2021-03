Tanczos Barna face apel la bucureșteni să nu mai arunce deșeuri pe câmp: „Nu putem controla noi cât pot arunca cetățenii”

Zeci de mii de tone de deşeuri depozitate ilegal au fost descoperite în februarie în Bucureşti, ca urmare a controalelor. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune că vor continua controalele, dar face un apel și la bucureșteni să nu mai arunce deșeuri pe câmp.

„În ianuarie, când am început mandatul, primul lucru a fost să iau legătura cu primăria generală, cu cele 6 primării de sector și să punem la punct un plan comun de acțiune. Am beneficiat de un sprijin real și efectiv din partea lor. Am făcut echipe mixte de control și pe 1 februarie au început aceste controale în toate cele 6 sectoare, tocmai pentru a identifica depozitarea ilegală, locațiile, pentru a identifica sursele de poluare, în cazul poluării aerului, și azi am făcut acest bilanț, peste 30 de zile, și am arătat că am găsit peste 212 locații unde se depozitează ielgal deșeuri.

Am aplicat peste 320.000 de lei amendă, am confiscat 7 mijloace de transport împreună cu poliția locală și rutieră. Am avut o lună eficientă și sunt convins că vom putea continua în același ritm”, a spus Tanczos Barna la Digi24.

„Nu putem controla noi cât pot arunca cetățenii, nu putem ecologiza noi cât pot arunca cetățenii, e o responsabilitate și a cetățenilor care au aruncat în aceste locații. Dincolo de activitatea de control, avem nevoie de un comportament civic responsabil și care vine în ajutorul autorităților locale”, a adăugat el.

„Nu cred că firmele de salubrizare ar putea să arunce aceste cantități. Nu exclud, dar cu siguranță, grosul provinde de la societăți comerciale, respectiv de la cetățeni. Am avut controale și pe platformele deținute de primării, am văzut la primăria sectorului 5 cât de repede a fost ecologizată o suprafață extrem de mare. Nu facem diferența, mergem peste tot și încercăm să arătăm că e nelegal, inuman și imoral. Ceea ce s-a făcut aici în București e incredibil. Împreună cu primăria generală și cele de sector vom putea să schimbăm fața Bucureștiului”, a mai spus ministrul.

