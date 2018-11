Tăriceanu, reacţie dură după informaţiile privind urmărirea penală într-un dosar DNA

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a transmis un punct de vedere comunicat presei, că nu a primit nici o comunicare oficială, referitoare la începerea urmăririi penale într-un dosar al DNA.

FOTO Agerpres

Totodată, Călin Popescu Tăriceanu face mai multe precizări privind informaţiile publice de miercuri seară:

„Pe timpul mandatului meu de Prim-Ministru, Guvernul nu a efectuat nici o plată în contul licențelor Microsoft.

Hotărârile de Guvern care au fost adoptate în acea perioadă au avut drept scop inventarierea licențelor Microsoft folosite în instituțiile publice.

Reamintesc că acest contract a fost semnat și pus în aplicare, în baza unei Hotărâri de Guvern, adoptată în 2004”.

„Este ciudat faptul că la peste 10 ani de la terminarea mandatului și la 3 ani după prima vehiculare a numelui meu în acest dosar, se reia această temă pe care o consider o reacție în plus față de atitudinea mea de combatere a abuzurilor și exceselor din justiție. Demersurile mele, în mod evident deranjează pe cei care au acaparat în mod ilegitim puterea în Statul Român. Având în vedere dosarul de mărturie mincinoasă în care am fost achitat, pare că din nou asistăm la un alt produs FABRICA DNA de dosare”, a transmis Tăriceanu.

Totodată, şeful Senatului a avut o reacţie dură cu privire la aceste informaţii şi pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Știu că sunt unii ”la butoane” care se gândesc că își pot păstra funcțiile sau oameni politici care mai cred că așa se câștigă alegeri și se pun guverne. Istoria recentă ne arată efectele unor astfel de acțiuni anti-democratice, anti-constituționale și chiar nelegale. În plan electoral, cei care se credeau viitori beneficiari, au pierdut la vot. Iar când România a fost condusă de un guvern pus printr-o lovitură de stat mascată, toată țara a avut de pierdut. De aici și denumirea de guvern zero care va rămâne în cărțile de istorie. Nu în ultimul rând, aceste acțiuni au contribuit la crearea unei societăți divizate, măcinată de conflicte și rămasă fără certitudinea unui drum înainte, spre mai bine.

În România care se pregătește să își asume președinția Consiliului U.E., aceste tactici nu mai pot funcționa, nici măcar cât au putut să funcționeze până acum. Adevărul despre protocoale și abuzuri a fost scos la iveală, iar drumul legislativ al modificărilor pentru reformarea justiției și ruperea legăturii bolnave cu serviciile este ireversibil. România nu se mai poate întoarce la vremurile în care președintele Băsescu intervenea pentru numirea anumitor procurori și îi asmuțea către adversarii politici", a scris Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu ar putea fi anchetat într-un nou dosar. Procurorii anticorupţie au cerut camerei superioare a parlamentului să aprobe urmărirea penală a preşedintelui Senatului, pentru fapte comise în calitate de premier.

Etichete:

,

,