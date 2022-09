România a devenit în ultimii 20 de ani un loc de suflet pentru noul Rege al Marii Britanii. În vizitele sale, Regele Charles al III-lea a stat de vorbă cu oamenii simpli și a încercat să se conecteze cât mai mult cu tradițiile și meșteșugurile locale. S-a întâmplat și în timpul vizitei sale din 2005, din județul Vâlcea, acolo unde a pictat o farfurie din ceramică și s-a cazat la Mănăstirea Horezu.

Meșterul Ion Paloși a avut ocazia să-l vadă pe Charles pășind în atelierul lui de ceramică din Horezu. Povestește și acum, cu emoție, cum, din senin, s-a trezit cu suita regală în propria-i curte.

"Eram în atelier, modelam, iar soția picta și, la un moment dat, au intrat persoane, vreo 4 - 5 persoane în curte și îi zic soției: Uite ce seamănă tipul de a intrat cu Prințul Charles. Și zice și ea că: Da, seamănă, chiar seamănă foarte bine, dar n-are cum să fie. Am mai stat și la un moment dat am remarcat că era cu suita regală. Au închis porțile, au venit, s-au prezentat și, într-adevăr, era Prințul Charles. Am intrat în discuții și totul a decurs foarte bine. Mi-a lăsat o impresie deosebită de o modestie și de un calm care te surprinde. Nu în fiecare zi îți intră un prinț în casă și-n atelier", spune Ion Paloși.

Vizita a fost scurtă, de doar câteva minute. Cucerit de meșteșugul ceramicii de Horezu, Charles s-a întors în atelier.

Ion Paloși - meșter: "Și atunci am stat mai mult, chiar vreo două ore a stat aici la noi. Și-a manifestat dorința de a încerca să picteze. Pictura l-a fascinat, chiar a făcut o farfurie, a pictat-o exact cum ar face orice începător."

Acum, la loc de cinste, stă farfuria pictată și semnată de noul rege al Marii Britanii. Charles a poposit atunci patru zile în județul Vâlcea, timp în care a cutreierat mai multe sate din zonă.

Elena Alexandru - jurnalist Digi24: "Regele Charles a ales să meargă la pas pe un drum, pe o distanță de 5 kilometri, pentru a se bucura de frumusețile peisajului, dar și pentru că aflase că, în trecut, aici existau foarte multe locuri unde se ascundeau haiducii."

Pe toată durata șederii sale în Vâlcea, Charles a fost cazat la Mănăstirea Horezu. Ca în fiecare vizită, s-a bucurat de bucatele tradiționale și s-a declarat cucerit de dulceața făcută de măicuțe.

Gigi Niță - fostul primar al orașului Horezu: "Regele Angliei de astăzi este cetățean de onoare al orașului Horezu. Ce înseamnă asta pentru Horezu? Am pus Horezu pe harta lumii. E mare treabă."

În semn de mulțumire, Charles a trimis atunci o scrisoare oficială autorităților locale.

