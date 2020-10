Un polițist din Satu Mare a fost surprins fără mască, în control la un microbuz de navetiști

Navetiștii unui microbuz din Satu Mare au fost controlați de un echipaj de poliție, într-o acțiune care viza obligativitatea purtării măștilor și respectarea măsurilor sanitare anti-Covid. Culmea, unul dintre agenți a fost primul care a încălcat legea, fiind fotografiat de un pasager fără mască de protecție.

Transportul în comun în care se aflau oamenii a fost tras pe dreapta la intrarea în Municipiul Satu Mare, scrie presasm.ro, iar unul dintre polițiști a verificat dacă oamenii poartă mască. Omul legii a completat un formular în ușa mașinii, timp în care unul dintre pasageri l-a fotografiat, întrucât acesta nu avea gura și nasul acoperite. Imaginile au fost făcute publice, iar Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare s-a autosesizat în acest caz.

"La data de 15 octombrie, in cadrul activitatilor de control desfasurate in cadrul actiunii Truck&Bus, un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare a verificat cele prevazute in cadrul planului de actiune, initial neavand o masca pe fata, aflandu-se la urcarea intr-un mijloc de transport in comun, ulterior, luandu-si toate masurile de protectie. Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost declansate verificari, urmand a fi dispuse masurile legale care se impun fata de politistul in cauza", au transmis reprezentantii IPJ Satu Mare.

Masca a devenit obligatorie în spațiile publice din Satu Mare, începând cu 15 octombrie

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Satu Mare a adoptat o hotărâre prin care introduce obligativitatea purtării măştii de protecţie în localităţile în care incidenţa cazurilor COVID-19 este sub 3 la mie, informează Instituţia Prefectului, citată de Agerpres. Măsura a intrat în vigoare din 15 octombrie.

Potrivit sursei citate, CJSU a stabilit că se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura în localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţii publice deschise sau închise cum ar fi pieţe, târguri, zone de aşteptare (staţii de autobuz, peroane), zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, obiective turistice, zone pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.

Editor : A.A.