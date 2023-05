Un șofer din Suceava, prins după o urmărire în trafic. Era atât de beat încât nu a putut să coboare singur din mașină

Un tânăr de 21 de ani care în noaptea de sâmbătă spre duminică nu a oprit la semnalele poliţiştilor, în timp ce circula pe un drum naţional din judeţul Suceava, a fost prins după o urmărire în trafic şi după ce s-a izbit cu autoturismul de un podeţ din beton. Şoferul era atât de beat încât nu a putut ieşi din maşină și a fost ajutat de polițiști, scrie News.ro.

Incidentele s-au petrecut sâmbătă, pe DN 29 A, pe raza satului Şerbăneşti, comuna Zvoriştea din judeţul Suceava. La ora 01:10, poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Adâncata, au încercat să oprească un autoturism, folosind semnale luminoase şi acustice agenţii decizând să-l tragă pe dreapta pe şofer după ce au observat că maşina se deplasează haotic.

„Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalelor agenţilor de poliţie şi şi-a continuat deplasarea, s-a procedat la urmărirea acestuia cu autospeciala de poliţie, având semnalele luminoase şi acustice în funcţiune. După aproximativ un kilometru, la intrarea în localitatea Şerbăneşti, conducătorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a ieşit în afara părţii carosabile şi a acroşat un podeţ de beton. Imediat după impact, la faţa locului a ajuns şi cea dea doua patrulă din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Adâncata, poliţiştii procedând la extragerea din autoturism a conducătorului auto, care se afla în vizibilă stare de ebrietate. Cu această ocazie s-a constatat faptul că acesta se afla singur în autoturism, după extragerea din autoturism, poliţiştii au stabilit faptul că şoferul este un bărbat de 21 ani, din comuna Zvoriştea, judeţul Suceava”, au transmis, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Suceava.

Testul realizat cu aparatul etilotest a arătat un rezultat de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, după ce au căutat în baza de date, poliţiştii au constatat că şoferul nu are permis de conducere. Şoferul este cercetat pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

