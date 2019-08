Un tânăr a postat un mesaj pe Facebook, iar apoi şi-a dat foc în maşină, pe Autostrada Soarelui

Un tânăr din Medgidia a încercat să se sinucidă după o ceartă cu părinţii. El şi-a dat foc în maşină.

Tânărul, în vârstă de 25 de ani, a recurs la gestul necugetat după o dispută cu tatăl său. S-a urcat în maşină, iar pa Autostrada Soarelui la kilometrul 197, şi-a dat foc în maşină.

"Azi, în jurul orei 16:40 mă deplasam dinspre Bucureşti spre Constanţa şi la kilometrul 197 vizibilitatea era foarte redusă din cauza fumului ce iesea de sub pod. Am oprit pe banda de urgenţă şi am coborât să văd ce se întamplă. Ceea ce am vazut este greu de imaginat. Era o masină care ardea. Am sunat la 112 să trimită o maşină de pompieri, apoi am coborât la o distanţă sigură de maşină să văd dacă sunt victime. Lângă maşină, erau aşezate frumos, un portofel, un telefon şi o pereche de ochelari. Am revenit cu apel la 112 pentru a da un update şi să trimită şi o maşină de poliţie şi salvare.

După ce am închis apelul am vazut un “ţăran” (om de la sat) care s-a apropiat de mine şi m-a întrebat dacă sunt cu “băiatul din maşină”. Şocat, am întrebat care băiat şi dacă mai este în viaţă. A spus că da. M-am dus să văd victima, era arsă complet, conştientă dar de abia putea pronunţa cuvântul “apă”. Între timp a ajuns o masina de la poliţia autostrăzii, maşina de pompieri şi ambulanţa. Apoi o masină de la criminalistică (banuiesc). Victima a fost transportată la spital. Nu stiu ce s-a întâmplat mai departe.", a scris o persoană pe un grup de socializare.

Înainte de a recurge la acest gest, tânărul a postat pe Facebook un filmuleţ în care şi-a explicat gestul.

Editare Georgiana Marina