Unde a fost găsită minora de 16 ani dispărută din Vaslui și dată în urmărire națională

Fata de 16 ani din Vaslui, dată în urmărire națională, după ce plecase de acasă, dar nu mai ajunsese la școală, se afla în Dolj, la iubitul ei. Tânăra a fost găsită teafără și în siguranță, acasă la băiatul cu care tatăl ei spunea că s-ar fi împrietenit recent.

Emine dispăruse pe 21 martie, când a plecat de acasă, dar nu a mai ajuns la școală. Părinții tinerei sunt plecați la muncă în străinătate, dar au venit de urgență în țară când au aflat că fiica lor este dată în urmărire națională.

De altfel, adolescenta își închisese telefonul și își blocase părinții pe Facebook, astfel încât aceștia nu au reușit să o contacteze. „Dupã câteva ore, au venit colegii acasã si au întrebat ce se întâmplã cu ea, pentru cã nu a venit la scoalã si nici nu pot lua legãtura cu ea. Culmea e cã ne-a blocat si pe noi, pãrintii, pe telefon si pe Facebook. Deci, nici o modalitate de a lua legãtura cu ea. E foarte ciudat. Am înteles cã se împrietenise cu un anumit bãiat, pe nume Alex, însã nu stiu dacã are vreo legãturã cu disparitia ei. Stiti cum e acum, încercãm sã ne agãtãm de orice indiciu care ne-ar putea duce spre gãsirea ei. Stau si mã gândesc si nu îmi pot da seama ce s-a întâmplat. Ea are conditii bune acasã, are tot ce îsi doreste, avea libertate, iesea în oras cu prietenii sau venea cu ei acasã. Chiar nu stiu ce sã mai zic”, povestea tatăl adolescentei.

Tatãl fetei a confirmat cã fata a fost gãsitã, însã a refuzat sã dea alte detalii. “Da, a fost gãsitã în Dolj. Este bine, se aflã în custodia Politiei, urmeazã sã ajungã acasã, însã alte detalii, momentan, nu putem da, întrucât este o anchetã în desfãsurare”, a declarat acesta pentru Vremea Nouă.