Vasile Bănescu critică dur protestele agresive: „Cei ce au creat și încurajat acest golem de violență publică nu merită apărare”

Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului și fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, critică dur comportamentul protestatarilor violenți, care au agresat un jurnalist și au vandalizat mașina unui post de televiziune, subliniind importanța apărării normalității sociale și a decenței în spațiul public.

Într-o postare pe Facebook, Vasile Bănescu a afirmat că protestele violente și comportamentele agresive, precum cele observate în timpul recentelor mitinguri din București, nu pot reprezenta voința poporului.

„Protestatarul creat după chipul desfigurat de ură și după strâmba asemănare a celor ce, în ultimii ani, au urlat, înjurat, agresat și sfidat orice regulă scrisă sau nescrisă, total nestingheriți, chiar în interiorul Parlamentului, are deja pretenția obraznică să «reprezinte» poporul. Adică pe noi toți cei nemulțumiți de sfidare, cinism și multiplă trădare. Ca și cum poporul e însuși protestatarul «inocent», dar violent, care agresează fizic un jurnalist și urinează răzbunător pe mașina unei televiziuni. Dar dacă sub cupola instituției simbol a democrației parlamentare s-a putut absolut orice, cum să nu se poată în stradă? Doar e democrație și libertate, plus... nicio responsabilitate”, a transmis acesta.

El consideră că cei care au creat și încurajat aceste acte de violență nu merită să fie apărați și îndeamnă instituțiile responsabile să apere valorile fundamentale ale unei societăți democratice, precum libertatea presei și respectul pentru demnitatea umană.

„Nimeni dintre cei ce au creat și încurajat complice acest golem de violență publică nu merită apărat. Datoria fiecăruia dintre cei ce și-au păstrat luciditatea este doar apărarea adevărului, a legii aplicate ferm, a bunului-simț, a libertății (presei), a jurnaliștilor care își fac datoria în spațiul public devenit nesigur, a demnității și integrității persoanei umane”, a adăugat el.

Bănescu a reafirmat angajamentul Consiliului Național al Audiovizualului de a susține aceste principii.

„Instituțiile responsabile de păstrarea gradului cât mai ridicat de decență și ordine (morală) vitale pentru societate, între care, desigur, și cultele religioase, ar trebui să se simtă deplin solidare cu modestul ideal al apărării normalității sociale și democratice din care extremismul violenței este mereu exclus, nu inclus. Instituția Consiliului Național al Audiovizualului este deplin solidară cu acest ideal al firescului și se va implica mai departe în apărarea lui”, a mai scris el.

