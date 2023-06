Vasul care ducea turiști să vadă epava Titanicului este un submersibil, nu un submarin. Care este diferenţa

Echipele de salvare continuă marţi căutările contracronometru pentru Titan, un submersibil cu cinci persoane la bord, nu un submarin, care a dispărut duminică în timp ce se scufunda în apele Atlanticului spre epava Titanicului. Rezervele de oxigen de la bord ajung pentru 96 de ore, relatează Insider și CNN.

O navă de cercetare aflată la suprafaţă - Polar Prince - a pierdut contactul cu submersibilul Titan duminică dimineaţă, la o oră şi 45 de minute după ce a început să se scufunde spre locul unde se află epava Titanicului.

Astfel de expediţii, care costă 250.000 de dolari de persoană, pornesc din St. John's, Newfoundland, apoi parcurg circa 640 km în Atlantic spre locul epavei, potrivit site-ului OceanGate, compania care organizează excursiile. Pentru a vizita epava Titanicului, pasagerii urcă în Titan, submersibilul de cinci persoane, care are nevoie de două ore pentru a coborî aproximativ 3.800 metri până la Titanic.

Potrivit The Guardian, celebrul vas britanic de pasageri s-a scufundat în 1912, în timpul călătoriei sale inaugurale, după ce a lovit un iceberg, iar 1.500 de persoane şi-au pierdut viaţa. Povestea Titanicului, imortalizată în cărţi de non-ficţiune şi de ficţiune, precum şi în filmul de mare succes "Titanic" din 1997, continuă să fascineze la mai bine de un secol de la tragedie.

Pornite în căutarea submersibilului Titan, navele şi avioanele americane şi canadiene au împânzit luni o zonă aflată la aproximativ 1.450 km est de Cape Cod, unele dintre ele lansând balize care pot monitoriza până la o adâncime de 3.962 de metri.

Care este diferența dintre un submersibil și un submarin

Un submersibil, cum este Titan, este un tip de ambarcaţiune care are câteva diferenţe esenţiale faţă de ceea ce este mai larg cunoscut ca fiind un submarin. Spre deosebire de submarine, un submersibil are nevoie de o navă-mamă pentru a-l lansa. Nava de sprijin a Titan a fost Polar Prince, un fost spărgător de gheaţă al Gărzii de Coastă canadiene, potrivit coproprietarului navei, Horizon Maritime.

De asemenea, un submarin poate sta sub apă mult mai mult timp, în timp ce submersibilele au mult mai puţine rezerve de energie. Titan are rezerve de oxigen pentru 96 de ore, iar scufundările sale până la epava Titanicului durează de obicei între 10 şi 11 ore, în timp ce submarinele pot sta sub apă luni de zile.

News.ro notează că începând de luni după-amiază, oficialii Gărzii de Coastă estimau că Titan mai are între 70 şi 96 de ore de oxigen, ceea ce le-ar putea da speranţa ca până vineri să găsească nava şi să îi salveze pe cei cinci membri ai echipajului aflaţi la bord.

Nu este nevoie de experienţă în scufundări pentru o excursie cu Titan până la epava Titanicului. Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani la momentul începerii călătoriei şi să plătească 250.000 de dolari. "Veţi învăţa tot ceea ce trebuie să ştiţi pentru scufundarea dvs. la bordul navei de expediţie şi vă vom ajuta să vă pregătiţi pentru expediţie înainte de a vă alătura nouă pe navă", se spunea într-o versiune a site-ului OceanGate care acum nu mai este disponibilă.

Ce poate face submersibil Titan

Titan este un submersibil de căutare-cercetare care poate transporta cinci persoane, de obicei un pilot şi patru "specialişti de misiune", printre care se numără arheologi, biologi marini sau oricine îşi poate permite să trăiască această experienţă ca turist.

Fabricat din titan şi fibră de carbon înfăşurată în filamente, ambarcaţiunea de 6,7 metri cântăreşte 10.432 kg, echivalentul a aproximativ şase maşini de dimensiuni medii, şi este capabil să se scufunde la adâncimi de 4.000 de metri "cu o marjă de siguranţă confortabilă", potrivit operatorului OceanGate.

Submersibilul foloseşte patru propulsoare electrice pentru a se deplasa şi dispune de un set de camere, lumini şi scanere pentru a-şi explora mediul înconjurător. OceanGate spune că vizorul lui Titan este "cel mai mare dintre toate submersibilele de mare adâncime" şi că tehnologia sa oferă o "privelişte de neegalat" a adâncurilor oceanului.

Pentru a comunica, acesta foloseşte tehnologia prin satelit Starlink a lui Elon Musk, deşi nu este clar dacă aceasta a fost cauza pierderii contactului. OceanGate a scris pe Twitter săptămâna trecută: "Fără niciun turn de telefonie mobilă în mijlocul oceanului, ne bazăm pe Starlink pentru a ne asigura comunicaţiile de care avem nevoie pe parcursul expediţiei Titanic 2023 din acest an".

Submersibilul are o rezervă de oxigen îmbuteliat de 96 de ore. Numărătoarea orelor începe de duminică, aproximativ la ora locală 6 dimineaţa, potrivit lui David Concannon, un consilier al operatorului de călătorie OceanGate. Astfel, rezervele ar dura, în teoretic, până joi dimineaţa (ora locală).

Cu toate acestea, această limită ar fi afectată de ritmul de respiraţie al celor din interiorul ambarcaţiunii, mai ales dacă la bord se află turişti cu experienţă limitată în scufundări, scrie Guardian.

Ce ar fi putut merge prost la submersibilul Titan

Rămâne neclar ce s-a întâmplat cu submersibilul dispărut duminică, când a pierdut contactul cu echipajele de la suprafaţă în timp ce cobora spre epava Titanicului. Dar, fără nicio veste de la navă după o zi şi jumătate de căutări, experţii spun că şansele nu arată bine - şi există câteva lucruri care ar fi putut merge prost, mai scrie CNN.

Un risc major este o pană de curent, care ar fi putut cauza pierderea comunicaţiilor, a declarat Eric Fusil, expert în submarine şi profesor asociat la Universitatea din Adelaide. Unele submersibile au o a doua sursă de energie, în cazul în care sistemul electric principal cedează - dar nu este clar dacă Titan avea rezerve de energie când a dispărut, a mai spus Fusil.

Un scurtcircuit ar putea provoca un incendiu la bord, care nu numai că ar strica sistemele navei, dar ar crea şi fum toxic într-un spaţiu mic şi închis - un pericol major pentru cei de la bord, a adăugat acesta. Totodată, profesorul Eric Fusil transmite că inundaţiile reprezintă întotdeauna un risc, iar la adâncimea la care se afla Titanicul, presiunea imensă ar face ca majoritatea navelor să facă implozie.

Titan este echipat cu o nouă funcţie de siguranţă inovatoare care monitorizează presiunea de pe navă şi declanşează un avertisment către pilot dacă sunt detectate probleme, potrivit operatorului navei. În cele din urmă, există pericolul de blocaj. Având în vedere curenţii puternici subacvatici şi un câmp de resturi ale Titanicului pe fundul oceanului, există posibilitatea ca submersibilul să fie prins în capcană sau să îşi găsească calea blocată, a declarat Fusil.

Contactul a fost pierdut după o oră şi 45 de minute de la plecarea Titanului, ceea ce sugerează că echipajul s-ar fi aflat aproape de, sau pe fundul apei, spune Frank Owen, un oficial pensionat al Marinei Regale Australiene şi director al proiectului de evacuare şi salvare a submarinelor.

Titan are o viteză maximă de trei noduri, dar ar fi cu atât mai lent cu cât se duce mai adânc. În cazul în care se încurcă sau în cazul unei pene de curent sau de comunicaţii, Titan ar fi echipat cu greutăţi de lansare, care pot fi eliberate în caz de urgenţă, creând suficientă flotabilitate pentru a-l duce la suprafaţă. Titan dispune de o serie de semnale, lumini, reflectoare şi alte echipamente pe care le poate folosi odată ajuns la suprafaţă pentru a atrage atenţia.

"Dacă a coborât pe fundul mării şi nu se poate întoarce la suprafaţă cu propriile forţe, opţiunile sunt foarte limitate", a spus şi Alistair Greig, profesor de inginerie marină la University College London. "În timp ce submersibilul ar putea fi încă intact, dacă se află dincolo de platoul continental, există foarte puţine nave care pot ajunge la o asemenea adâncime, şi cu siguranţă nu scafandri", a adăugat acesta.



Chris Parry, contraamiral în retragere din cadrul Marinei Regale britanice, a declarat, de asemenea, pentru Sky News, că o salvare pe fundul mării este "o operaţiune foarte dificilă". "Natura reală a fundului mării este foarte ondulată. Titanicul însuşi se află într-o groapă. Există o mulţime de resturi în jur. Aşa că încercarea de a face diferenţa cu sonarul, în special, şi de a încerca să ţinteşti zona în care vrei să cauţi cu un alt submersibil va fi într-adevăr foarte dificilă", precizează contraamiralul.

Editor : Marco Badea